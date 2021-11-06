 

В Уфе мужчина убил приятеля и четыре года прятал его тело в погребе своей комнаты

06.11.2021, 8:50, Разное
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В Уфе житель зарезал своего приятеля, после чего спрятал тело в подвале своей комнаты в коммунальной квартире. Произошло преступление еще в 2017 году.
Житель Уфы все это время хранил молчание, но по какой-то причине именно сейчас решил признаться в содеянном. Он взял нож, которым убивал знакомого, и отправился в отделение полиции, где и пояснил о произошедшем четыре года назад.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Уфимец в настоящее время является главным подозреваемым. По данным издания newinform, его признательные показания и наличие орудия убийства являются весомыми доказательствами его вины, поэтому в скором времени его ожидает тюремное заключение.



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