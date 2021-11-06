В Уфе мужчина убил приятеля и четыре года прятал его тело в погребе своей комнаты

В Уфе житель зарезал своего приятеля, после чего спрятал тело в подвале своей комнаты в коммунальной квартире. Произошло преступление еще в 2017 году.

Житель Уфы все это время хранил молчание, но по какой-то причине именно сейчас решил признаться в содеянном. Он взял нож, которым убивал знакомого, и отправился в отделение полиции, где и пояснил о произошедшем четыре года назад.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Уфимец в настоящее время является главным подозреваемым. По данным издания newinform, его признательные показания и наличие орудия убийства являются весомыми доказательствами его вины, поэтому в скором времени его ожидает тюремное заключение.