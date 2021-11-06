Приштина обвинила Белград в стремлении «развязать очередную войну» на Балканах

Сербские власти «ведут себя, как Германия между двумя мировыми войнами». Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказал премьер-министр Косова Альбин Курти. По его утверждению, Белград «угрожает начать» новый конфликт на Балканах, чтобы добиться уступок от Запада.



Reuters

Правительство Сербии «грозит начать новую войну на Балканах в попытке добиться уступок от Запада». Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказал премьер-министр Косова Альбин Курти.

Политик обвинил президента Сербии Александра Вучича в том, что его страна ведёт себя, как «Германия между мировыми войнами». При этом Курти предупредил, что недавние кризисы в Косове и Боснии могут обостриться, если западные правительства не воспримут его слова всерьёз.

«Я думаю, что сейчас определённо опаснее, чем раньше. Они (сербские власти. — ИноТВ) хотят вести себя, как Германия между двумя мировыми войнами, говоря: «Если вы не собираетесь нам угождать, то мы начнём ещё одну (войну. — ИноТВ)», — заявил The Daily Telegraph Курти.

«Если вы посмотрите цифры военных расходов в Сербии, то увидите, что в последние годы они стремительно растут. Для кого они всё это покупают?» — риторически поинтересовался премьер. «Я говорю очень спокойно, потому что я предвидел это несколько месяцев и лет назад. Речь идёт о рациональном, а не эмоциональном анализе», — добавил он.

Расходы Сербии на оборону с 2015 года увеличились более чем вдвое, и, по прогнозам, в 2021 году она потратит около $1,14 млрд, став самым крупным приобретателем военной техники на Западных Балканах. Страна значительно модернизировала свои ВВС и закупила беспилотники, самолёты и системы ПВО у РФ и Китая, обращает внимание издание.

Вучич отрицает подготовку к войне и отстаивает право своей страны покупать оружие там, где она хочет. Но соседи утверждают, что наращивание военной мощи сопровождается политикой конфронтации и воинственной политической риторикой Белграда об объединении «сербского мира», что «вызывает тревогу» и напоминает о особытиях, которые предшествовали конфликтам в Хорватии, Боснии и Косове в 1990-х годах.

Обострение ситуации в Косове началось в сентябре, после того как правительство Курти объявило, что потребует от водителей из Сербии использовать временные косовские номерные знаки при пересечении границы. В ответ сербские активисты заблокировали дороги на севере региона.

Затем Вучич привёл сербские силы вблизи границы в состояние повышенной боевой готовности и предупредил, что примет меры в случае нападения на протестующих. Через две недели противостояние наконец-то удалось разрешить при международном посредничестве, напоминает издание.

В октябре сербские протестующие столкнулись с косовской полицией, совершившей рейд на аптеку в Северной Митровице. По утверждению властей, эта облава была частью общенациональной операции по борьбе с контрабандой. К концу утра десять полицейских и десять сербских демонстрантов были ранены, отмечает The Daily Telegraph.

Белград возложил ответственность за рост напряжённости на Курти, обвинив косовского премьера в том, что он поставил регион на «грань хаоса». В свою очередь, глава косовского правительства считает, что Сербия стоит за организацией протестов, используя их в качестве инструмента политического давления.

Словесная перепалка продолжилась, когда Вучич обвинил Курти в том, что он планировал ещё одну полицейскую акцию, чтобы установить контроль над «спорной» электрической подстанцией. В интервью The Daily Telegraph Курти заверил, что не вынашивал подобные планы.

В прошлом месяце правительство Курти выслало двух российских дипломатов. Премьер полагает, что Вучича «подбадривает» Владимир Путин, который тем самым якобы стремится «бросить вызов Западу в регионе».

Не все сторонние наблюдатели убеждены, что Вучич «вышел на тропу войны». Ведь конфликт поставит крест на планах Сербии получить членство в ЕС и может столкнуть её с силами НАТО, которые всё ещё насчитывают в Косове 3800 человек, подчёркивает издание.

Тем не менее иностранные чиновники говорят, что Балканы действительно превращаются в «театр соперничества великих держав», и соглашаются с оценкой Курти о «высокой напряжённости» в регионе. «Да, это серьёзно, и да, мы очень обеспокоены», — признался The Daily Telegraph западный дипломат, знакомый с вопросом.

Косово отделилось от Сербии, после того как НАТО вмешалось в конфликт на стороне албанских повстанцев. На протяжении девяти лет регион имел статус международного протектората, прежде чем провозгласить независимость в 2008 году.

Сербия и около половины членов ООН, включая Россию и Китай, до сих пор не признали независимость Косова. Переговоры при посредничестве Евросоюза между Белградом и Приштиной, которые начались в 2011 году, ослабили напряжённость, но не привели к соглашению о взаимном признании, что является предпосылкой для их вступления в ЕС, обращает внимание The Daily Telegraph.