 

“Могут появиться новые материалы”: Журналист Портников о компромате на Зеленского

06.11.2021, 8:32, Разное
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Журналист считает, что международное расследование, которое
выявила офшорные счета президента Украины и деньги в банке Курченко, не
будет единственным. По его словам, участие принимали сразу несколько сторон –
коллектив журналистов и надзорные органы. Если спецслужбы заинтересовались деятельностью,
они не прекратят расследования. “Все это будет
и далее расследоваться, могут появиться новые материалы”, – заявил Портников.

Виталий Портников уверен, что новые расследования обнаружат
более серьезный компромат, который снизит рейтинг Зеленского до критической
отметки. Как только это произойдет, госаппарат перестанет работать на
распоряжение власти, так как будет бояться, что после не последует защиты.

Журналист считает, что неадекватность поведения Владимира
Зеленского, часто вспоминающего прошлого президента Порошенко, видна даже его
подчиненным. Но они продолжают соглашаться, так как имеют доступ к должностям и
власти. Пока есть возможность, они ей пользуются, так как вскоре все может
измениться. Он добавил, что Запад начнет двигать медиа в сторону сложившегося
общественного мнения.

Ранее Виталий Портников высказал мнение о том, что Россия и
США согласны по украинскому вопросу в одном – необходимо убрать Зеленского с
поста президента. По его словам, с приходом к власти нового президента Украина из
государства превратилась в территорию, захваченную олигархами и начала стремительно
деградировать.



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