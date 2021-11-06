 

Девушка сразу поняла, что муж ей изменяет, когда увидела родимое пятно у ребенка

06.11.2021, 8:00, Разное
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Женщина, которая была уверена в своем муже, с удивлением обнаружила, что супруг ей изменяет. А в качестве любовницы мужчина выбрал близкую подругу семьи. Помочь решить загадку помогло родимое пятно, которое было унаследовано всеми детьми пары.

Девушка, которая ведет блог на развлекательной площадке Тик Ток, поделилась видео, в котором рассказала свою историю. Она выяснила, что ее муж изменяет ей с подругой. Она не догадывалась об этом, пока подруга не попросила о помощи с новорожденным малышом.

Героиня ролика поведала, что подруга попросила присутствовать на родах. Конечно же, обманутся женщина ответила согласием.

«Я была так раза за нее, я даже купала малыша, который только родился. Это был потрясающий опыт», – говорит женщина.

Через пару дней она помогала молодой маме пеленать ребенка и увидела на теле малыша интересную деталь.

Ей оказалась родинка, которая есть у ее старшего сына. При этом любые ошибки были исключены:

«На теле малыша был отросток, который был у всех детей пары. Это родимое пятно, которое передается по наследству. И я поняла, что это его малыш».

Подруга сразу призналась, что у нее был роман с супругом пользовательницы. Однако муж признавать вину не спешил, и сделал это только спустя полгода. Семейная жизнь закончилась разводом.



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