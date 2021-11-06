Телеканал назвал имя нового главы МИД Японии

Новым министром иностранных дел Японии будет назначен Есимаса Хаяси, занимавший ранее посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра образования страны, сообщил телеканал NHK.

Премьер-министр Фумио Кисида уже принял это кадровое решение, отмечает телеканал. Официально обновленный состав правительства Японии должен быть утвержден 10 ноября. Тогда же откроется внеочередная сессия парламента Японии, на которой пройдет формальное голосование за нового премьер-министра страны, передает ТАСС.

Пост главы МИД Японии освободился после того, как министр иностранных дел Тосимицу Мотэги перешел на должность генсека правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. До объявления нового состава кабмина обязанности главы МИД исполняет лично премьер-министр Кисида.

Напомним, 31 октября в Японии прошли парламентские выборы. По их итогам ЛДП смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента, получив 261 место из 465. Ранее эксперты спрогнозировали позицию Токио по Курилам после парламентских выборов в Японии. Перед выборами власти Японии заявили о стремлении подписать мирный договор с Россией. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в основе неизменных интересов РФ и Японии лежит стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая мирный договор.