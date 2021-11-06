 

Порошенко заявил о возможности РФ перебросить войска на Украину за сутки

06.11.2021, 7:58, Новости дня
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Российские войска могут быть переброшены на Украину всего за сутки, сообщил бывший украинский президент Петр Порошенко в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года [президент РФ Владимир] Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.

Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ на границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах РФ могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать. 



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