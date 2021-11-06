 

Подозреваемые в нападении на отца с сыном в новой Москве выдвинули версию о самообороне

06.11.2021, 7:58, Новости дня
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Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве заявляют, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Роман Масютенко.

«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», – передают его слова «Известия».

Адвокат уточнил, что по делу задержаны четыре человека, пока их оставят под стражей на 48 часов. В ближайшее время дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СК).

Напомним, в районе Новые Ватутинки в новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство». Сотрудники столичной полиции опубликовали видеоролик с объяснениями участников драки.

Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах и даже в школе никогда не дрались.



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