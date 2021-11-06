Гонки в городе и провокации — в Лионе борются с мятежной рэп-группой «Дальтон»

Мэрия Лиона вышла на тропу войны с рэп-группой «Дальтон», которая терроризирует население и полицию своими выходками: члены коллектива устраивают гонки на мотоциклах в центре города, выбегают на футбольное поле и снимают провокационные ролики для Instagram. После усиления мер безопасности удалось поймать пять правонарушителей, двое уже получили условный и реальный срок, передаёт BFM TV.

Уже четыре месяца они постоянно дразнят лионскую полицию. Последнюю провокацию «дальтоны» устроили вчера на стадионе «Групама»: в разгар матча между «Олимпик Лион» и пражской «Спартой» два члена этой рэп-группы — на этом видео они в чёрно-жёлтых костюмах — выбежали на поле. Спустя несколько минут их задержали охранники.

Это не первая выходка коллектива. Их провокации, которые транслируются в Instagram-аккаунте, выводят из себя местных жителей.

МИРИАМ ШАТЕЛЬ, продавщица в магазине на улице Виктора Гюго: Они задевали прохожих, маленьких детей, которые выходили из школы.

Такое опасное поведение вынудило администрацию Лиона ввести серьёзные меры безопасности.

ЛЮДОВИК КАССЬЕ, секретарь профсоюза SGP Police в департаменте Рона: Раз национальная полиция и другие полицейские подразделения заняты в обеспечении этих мер, это также точно касается нашей безопасности.

И эти меры оправдались: в прошлую пятницу задержали 19-летнего члена коллектива. Он стал пятым с августа. Мэр второго округа Лиона считает это предупреждением.

ПЬЕР ОЛИВЕР, мэр второго округа Лиона: Я всем сердцем надеюсь, что мэрия и префектура Лиона приложит все усилия, чтобы в центре города больше не было гонок и они не привели к драме.

Вчера арестованного в пятницу члена группы «Дальтон» приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно и 100 евро штрафа. Однако это не усмирит коллектив.

ЧЛЕН ГРУППЫ «ДАЛЬТОН»: Честно, тюрьма нас не пугает. Мы знаем, что это такое. Мы не волнуемся по этому поводу: тюрьма — это как дом…

В августе одного из «далтонов» осудили на девять месяцев тюрьмы строгого режима за организацию четырёх городских родео, 26 ноября пройдёт суд над тремя другими членами коллектива за те же правонарушения.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2021 года.