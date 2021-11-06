Германия намерена полностью отказаться от угля не позднее 2038 года

Согласно планам Министерства экономики Германии, последняя угольная электростанция в стране должна быть отключена от сети не позднее 2038 года, пишет немецкий телеканал Das Erste. Правительство обещает предоставить особенно затронутым преобразованиями регионам финансовую помощь, чтобы повысить их привлекательность и создать новые рабочие места. Однако новая коалиция хочет отказаться от угля уже к 2030 году, и пока не известно, чего это может стоить Германии.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер сегодня представил кабинету министров план с конкретными проектами для структурных преобразований в угольных регионах. Последняя угольная электростанция в Германии должна быть отключена от сети не позднее 2038 года. Соответствующим регионам немецкое правительство пообещало предоставить всеобъемлющую финансовую помощь. Первые меры уже предприняты.

Теперь добраться из небольшого городка Хоэнмёльзен в добывающем бурый уголь регионе Саксонии-Анхальт до крупного города Лейпцига можно быстрее — благодаря этому новому шоссе, оплаченному из средств на отказ от угля.

ЭНДИ ХАУГК, мэр Хоэнмёльзена: Вот это — будущее. Нам нужны такие дорожные сети с высокой пропускной способностью непосредственно здесь, на таких сложных участках, чтобы персонал мог добираться в регион.

Потому что угольный регион должен стать более привлекательным. Здесь должны появиться новые рабочие места. Федерация поддерживает так называемые структурные преобразования в соответствующих районах Северного Рейна — Вестфалии, Саксонии-Анхальт, Бранденбурге и Саксонии, — выделив на это более 40 миллиардов евро, таков промежуточный итог, подведённый министром экономики Германии.

ПЕТЕР АЛЬТМАЙЕР, министр экономики Германии: Мы продвинулись быстрее, чем надеялись. Все работают в полную силу. Мы уже одобрили проекты на сумму порядка 20 миллиардов евро.

Большая правительственная коалиция договорилась об отказе от угля не позднее 2038 года. Участники коалиции «светофора» теперь обсуждают достижение этой цели на восемь лет раньше. Новый премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии уже подготовился.

ХЕНДРИК ВЮСТ, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии: Для меня ясно: мы в Северном Рейне — Вестфалии готовы отказаться от угля уже в 2030 году, и мы хотим сделать всё для того, чтобы нам это удалось.

Коллеге Вюста по партии Хазелоффу, главе земли Саксония-Анхальт, слышать такое неприятно. Он настаивает на том, чтобы финальной датой отказа от угля оставался 2038 год.

РАЙНЕР ХАЗЕЛОФФ, премьер-министр Саксонии-Анхальт: Нам нужно время для того, чтобы всё работало и чтобы параллельно с сокращением рабочих мест могли возникнуть новые рабочие места. Мы обещали это людям.

САРА ФРЮАУФ, корреспондент Das Erste: СДПГ, зелёные и Свободная демократическая партия, однако, согласно предварительным документам, стремятся к отказу от угля — в идеале — до 2030 года. В противном случае Германия не достигнет своих целей по климату. Чего будет стоить этот более ранний отказ от угля, предсказать невозможно. Однако федеральные земли, которых это касается, и промышленность могут продолжать настаивать на финансовой помощи.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2021 года.