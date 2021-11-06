Лукашенко рассказал о новом смысле празднования Дня Октябрьской революции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не отказались от лучшего наследия эпохи, наполнив новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции.

«Это наша история. Будущее еще можно как-то изменить, откорректировать, а вот прошлое уже не изменишь. Сегодня мы видим, что сделали правильно, наполнив новым смыслом традицию празднования Великого Октября», – передает ТАСС слова Лукашенко на церемонии открытия новых корпусов Могилевской областной клинической больницы.

Глава государства отметил, что в советские годы День Октябрьской революции был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы, однако со временем к этому дню стали относиться проще, в некоторых странах его вообще отменили. По его словам, в Белоруссии решили сохранить традицию празднования Великого Октября, при этом в праздник вложили новый смысл, в частности, к 7 ноября по всей стране принято открывать социально значимые объекты.

«Умные» люди во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху, – сказал Лукашенко. – Будучи раздавленными Великой Отечественной войной, а в Беларуси ничего не осталось после войны, мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы бы не смогли создать, и многое из того, что было создано, потеряли бы. И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства».

Белоруссия осталась единственной страной на постсоветском пространстве, где День Октябрьской революции 7 ноября сохранил статус государственного праздника.

Ранее более половины россиян заявили о необходимости праздновать 7 ноября.