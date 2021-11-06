 

Лукашенко рассказал о новом смысле празднования Дня Октябрьской революции

06.11.2021, 7:04, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не отказались от лучшего наследия эпохи, наполнив новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции.

«Это наша история. Будущее еще можно как-то изменить, откорректировать, а вот прошлое уже не изменишь. Сегодня мы видим, что сделали правильно, наполнив новым смыслом традицию празднования Великого Октября», – передает ТАСС слова Лукашенко на церемонии открытия новых корпусов Могилевской областной клинической больницы.

Глава государства отметил, что в советские годы День Октябрьской революции был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы, однако со временем к этому дню стали относиться проще, в некоторых странах его вообще отменили. По его словам, в Белоруссии решили сохранить традицию празднования Великого Октября, при этом в праздник вложили новый смысл, в частности, к 7 ноября по всей стране принято открывать социально значимые объекты.

«Умные» люди во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху, – сказал Лукашенко. – Будучи раздавленными Великой Отечественной войной, а в Беларуси ничего не осталось после войны, мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы бы не смогли создать, и многое из того, что было создано, потеряли бы. И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства».

Белоруссия осталась единственной страной на постсоветском пространстве, где День Октябрьской революции 7 ноября сохранил статус государственного праздника.

Ранее более половины россиян заявили о необходимости праздновать 7 ноября.



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