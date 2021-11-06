 

Китай призвал США опубликовать все детали инцидента с атомной субмариной USS Connecticut

06.11.2021, 7:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Китая призывают США опубликовать доклад об инциденте с атомной ударной субмарины USS Connecticut («Коннектикут», класс Seawolf) и прекратить провокации в Южно-Китайском море, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы в очередной раз призываем США придать огласке все детали инцидента, а также в полной мере отреагировать на озабоченность стран региона. Необходимо остановить провокации, перестать играть мускулами и подрывать суверенитет и безопасность других стран», – передает ТАСС слова дипломата.

Напомним, американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора. Военно-морские силы (ВМС) США уволили командира американской атомной ударной субмарины USS Connecticut .

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Предвыборная напряженность в Беларуси: Лукашенко обещает и грозит

11.10 / Собчак обвинила недругов в попытке сделать из нее «нового Ефремова»

20.12 / В Украине за сутки COVID-19 заболели более 8 тыс. человек

25.05 / В Якутии решили штрафовать не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса

04.07 / “Остановился для замены колеса”. В Днепропетровской области в ДТП погиб полицейский

01.09 / Новый iPad восьмого поколения получит узкие рамки и Face ID

03.08 / GCR – «ответ Эрдогану» — РФ поможет Сирии построить копию Собора Святой Софии

09.08 / Банк, участвующий в украинской программе “5–7–9%”, заявил, что кредиты идут не по назначению – СМИ

03.10 / Зеленский: Я ничего не решил по поводу второго срока

01.10 / Путин поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика