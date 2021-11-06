Китай призвал США опубликовать все детали инцидента с атомной субмариной USS Connecticut

Власти Китая призывают США опубликовать доклад об инциденте с атомной ударной субмарины USS Connecticut («Коннектикут», класс Seawolf) и прекратить провокации в Южно-Китайском море, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы в очередной раз призываем США придать огласке все детали инцидента, а также в полной мере отреагировать на озабоченность стран региона. Необходимо остановить провокации, перестать играть мускулами и подрывать суверенитет и безопасность других стран», – передает ТАСС слова дипломата.

Напомним, американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора. Военно-морские силы (ВМС) США уволили командира американской атомной ударной субмарины USS Connecticut .

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море.