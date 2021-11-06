 

Во Вьетнаме 18 младенцев по ошибке привили от COVID

06.11.2021, 7:04, Новости дня
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Прививки против коронавируса были по ошибке сделаны 18 младенцам в ханойском пригородном районе Куок Оай, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, 3 ноября в районном медицинском пункте вместо пятикомпонентной вакцины против инфекционных заболеваний 18 младенцам в возрасте от двух до шести месяцев были сделаны прививки вакциной против коронавируса компании Pfizer («Пфайзер») для детей и подростков, передает ТАСС. После произошедшего все малыши были переведены в центральную больницу имени святого Павла, где их осмотрели ведущие специалисты Национального педиатрического госпиталя.

В настоящее время состояние здоровья получивших прививку стабильное, случаев анафилактического шока зафиксировано не было. У некоторых малышей наблюдались повышение температуры, покраснения и припухлости в месте укола, которые являются частыми реакциями после прививки.

Министерство здравоохранения Вьетнама поручило столичному департаменту здравоохранения подробно изучить все обстоятельства произошедшего и установить виновных в случившемся.

Напомним, в сентябре Вьетнам анонсировал начало розлива «Спутника V».



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