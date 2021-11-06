10 интересных и «страшных» фактов о космосе

В космосе слишком темно и страшно, и все там грозит нас убить.

Однако, некоторые из самых известных миллиардеров, похоже, убеждены, что отправить человечество к звездам – более жизнеспособная долгосрочная стратегия выживания, чем просто пытаться беречь нашу единственную планету.

Нечто невидимое может перевернуть всю Вселенную

В пространстве между созвездиями Центавра и Велы есть что-то, что притягивает к себе группы галактик. Эта загадочная вещь находится слишком далеко, чтобы мы могли ее увидеть, но мы можем наблюдать, что скопления галактик движутся к тому, что бы это ни было, с необычайной скоростью. Ученые предполагают, что это нечто может быть настолько большим, что она, по сути, опрокидывает Вселенную.

Космос имеет странный запах

Астронавты, возвращающиеся из выходов в открытый космос, сообщают о потустороннем запахе, исходящем от их скафандров. По словам астронавта Томаса Джонса, космическое пространство «несет отчетливый запах озона, слабый едкий запах…немного похожий на порох, сернистый».

Вселенная полна мертвых галактик

Её официальное название MACS 2129-1, но ее прозвище – «Галактическое кладбище».

Никто не знает почему, но эта молодая галактика, расположенная в 10 миллиардах световых лет от Земли, перестала создавать звезды через несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Теперь она состоит из умирающих красных карликовых звезд и черных экзопланет. Это одна из шести мертвых галактик, открытых в этом году.

Существуют планеты, где идут дожди из стекла

Кошмарный мир экзопланеты HD 189733b издалека кажется мирным голубым оазисом, но внизу, на поверхности, ветер дует со скоростью 5400 миль в час, и идет дождь из расплавленного стекла. Если бы человек оказался здесь, то его бы тут же разорвало на куски, а труп развеяло бы в атмосфере планеты.

Существуют планеты, где даже лед горит

Gliese 436 b-экзопланета (Ice-X) размером с Нептун, находится примерно в 30 световых годах от Земли. Огромные гравитационные силы сжали воду планеты в Ice-X, и хотя температура планеты составляет около 1000 градусов, Ice-X не тает.

Вероятно, на околоземной орбите есть мертвые животные

В первые дни освоения космоса пилоты-испытатели, не являющиеся людьми, регулярно вылетали в космос, иногда не задумываясь о том, как они смогут вернуться. Некоторые собаки, шимпанзе, мыши, кошки, лягушки и другие животные благополучно вернулись. Некоторые погибли при входе в атмосферу или посадке, но некоторые летали на кораблях, которые повредились и не были восстановлены. Так что они, скорее всего, все еще будут там — «законсервированные» навечно, плавающие в мертвых космических аппаратах вокруг земли.

Наш мир произошел из «белой дыры»?

Точно так же, как черные дыры уносят всю материю и свет в какое-то невообразимое существование (или небытие). Некоторые ученые убеждены, что белые дыры тоже существуют.

Теоретически они являются зеркальным отражением черных дыр – областей пространства-времени, в которые ничто не может войти, но все может только выйти.

Ученые считают, что белые дыры создают целые вселенные, и, возможно, Большой взрыв был белой дырой.

Космос может «напасть» на Землю

Большинство космических ужасов происходят очень далеко от вас в пространстве и времени, но не Событие Кэррингтона. Эта геомагнитная буря произошла на Земле в 1859 году, когда выброс корональной массы с Солнца обрушился на нашу планету. Странные, красочные полярные сияния, более яркие, чем луна, были видны по всей планете, и телеграфные аппараты повсюду выходили из строя, а некоторые даже сообщали, что они якобы загорелись. Если бы подобное событие произошло сейчас (а это может произойти в любое время), вся наша энергетическая и коммуникационная сеть отключилась бы в одно мгновение.

Быть космонавтом – это не самый лучший выбор

Если вы когда-то мечтали присоединиться к Звездному флоту, то сейчас вы поймете, что быть космонавтом – это ужасно. Кожа на ногах будет шелушиться, а плавающие продукты жизнедеятельности станут настоящей проблемой, если вы, конечно, не носите подгузник. Космическое излучение может привести к проблемам со здоровьем. Скука и изоляция могут свести вас с ума.

Инопланетяне могут бояться друг друга

Если вы надеетесь, что дружелюбные инопланетяне появятся, потанцуют и заплатят вам за это, то вы, скорее всего, будете разочарованы.

Теория Темного Леса утверждает, что причина, по которой мы ничего не слышали о каких-либо инопланетянах, заключается в том, что они активно скрываются, исходя из предположения, что любая другая инопланетная раса, скорее всего, убьет их. То есть, если мы передаем в космос приветственные сообщения, то это равнозначно рассылке приглашения прилететь и уничтожить нас.