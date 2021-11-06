Экс-президента Украины Януковича подозревают в создании ОПГ

…совершавшей преступления против участников акций протеста в 2014 году.

Государственное бюро расследований Украины заподозрило бывшего президента страны Виктора Януковича в создании организованной преступной группировки, действующей во время протестов в Киеве в 2014 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в состав группировки входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014.

В частности, чиновников, включая Януковича, подозревают в совершении террористического акта, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, причинении участникам акций протеста телесных повреждений, в превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании организации протестов. ГБР установило, что в этот период времени погибли 76 жителей и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Следственным судьей рассматривается ходатайство об аресте Януковича. Досудебное расследование продолжается, следствие собирает доказательства, чтобы установить других подозреваемых — участников ОПГ, совершивших преступления против участников акций протеста в 2013-2014 годах.

Защита Януковича опровергла информацию о новом статусе экс-президента. «Распространенная ГБР информация о якобы сообщении сегодня, 5 ноября 2021 года, Виктору Януковичу подозрения как руководителю организованной преступной группы — это очередной фейк со стороны правоохранительных органов. Никакие документы ни самому Виктору Януковичу, ни его представителям вручены не были», — сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Януковича признали виновным в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в пособничестве умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 УК), а также в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины (ч.5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК). Он не принимал участия в судебных заседаниях. В августе 2018 года украинская генпрокуратура потребовала приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы.

Дело Януковича беспрецедентно для украинского правосудия — никогда прежде глава государства не обвинялся в совершении настолько серьезных преступлениях и не был судим. В ходе процесса в качестве свидетелей были допрошены высшие должностные лица, которые пришли к власти в 2014 году, после Майдана и внеочередных выборов, — президент Петр Порошенко, председатель Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-руководитель СБУ Валентин Наливайченко. Всего показания дали более ста человек.

26 февраля 2014 года в Киеве утвердили новое правительство. Этому предшествовали массовые протесты с 18 по 20 февраля, в ходе которых, по официальным данным, число погибших составило 77 человек. В то же время медики-волонтеры, помогавшие раненым активистам, сообщали, что не менее 100 человек погибло только 20 февраля.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После Майдана он сбежал в Россию, где он находится сейчас — неизвестно.

—