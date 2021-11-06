Некоторые страны скоро могут исчезнуть из-за изменения климата

Ряд государств в скором времени рискует исчезнуть с лица земли. И причина не в политических разногласиях и войнах, все куда более печально. Страны могут уйти под воду из-за изменения климата.

Как уточнила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа, больше всего риску исчезновения подвержены островные государства.

Для островов климатические изменения – серьезные проблемы. Всего одно крупное цунами может скрыть под водой острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы острова, уточнила эксперт.

– Речь идет не о единоразовом событии или катастрофе. Но о повышении уровня моря, которое угрожает полностью поглотить наши дома. Как человек, живущий на островах Кирибати, могу сказать, что потери и ущерб от изменения климата теперь являются неотъемлемой частью нашей жизни, – передает слова эколога британское издание Daily Express.

В Великобритании заметили, что жители островных стран уже давно обращают внимание на то, что глобальное потепление чревато исчезновением многих островов, что станет губительным для людей и приведет к еще большим людским миграциям в условиях, когда в мире и без того остро стоит проблема беженцев. Напомним, что вопрос о возможном скором исчезновении страны ранее поднимала министр окружающей среды и технологий Мальдивских островов.

– Изменение климата реально, а мы самая уязвимая страна в мире, – заявила представитель Мальдив.

На предыдущих климатических саммитах, например в 2017 году, в преддверии COP23 экоактивист на Кирибати Эриетера Арам отмечала, что “всего одно цунами” способно унести под воду Кирибати. Страхи из-за климатических изменений и опасностей потерять свои дома вынуждают многих людей покидать остров уже сейчас, отмечала она.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на климатическом саммите COP26 заявил, что не хочет, чтобы он сам или жители Австралии становились климатическими мигрантами, однако если ничего не делать, то велик риск, что другого выхода у жителей зеленого континента не останется.

Воздействие человечества на окружающую среду – главный вопрос повестки на саммите по изменению климата COP26, который состоялся в Глазго. В двухнедельной конференции ООН принимают участие делегаты примерно из 200 стран. Однако судя по звучащим на конференции заявлениям, ряд политиков больше заинтересованы в политических нападках на своих оппонентов и представителей других стран, нежели на решении проблем в области экологии и климата.

Однако на саммите все же было подписано несколько крупных обязательств, в том числе партнерство США и ЕС для сокращения глобальных выбросов метана. Однако декларацию не поддержали Индия, Россия и Китай — одни из крупнейших источников выбросов парниковых газов.

Кроме того, более сотни мировых лидеров поддержали идею остановить вырубку леса и исправить ситуацию с нехваткой растительности в ряде регионов к 2030 году, чтобы увеличить процент поглощения углекислого газа из атмосферы.