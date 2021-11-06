 

Полиция начала проверку после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Москве

06.11.2021, 6:14, Новости дня
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Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Сотрудниками столичной полиции в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между гражданами, предположительно, на территории ТиНАО г. Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком.



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