 

Иран нарастил производство урана с обогащением 60%

06.11.2021, 6:14, Новости дня
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Иран произвел по меньшей мере 25 килограммов урана с уровнем обогащения 60% и 210 килограммов урана, обогащенного до 20%, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«Согласно закону, мы должны производить 120 килограммов (в год – ред.) с обогащением 20%, а сейчас мы перешли рубеж в 210 килограммов. К настоящему моменту мы произвели 25 килограммов с обогащением 60%, что не способны производить никакие страны кроме тех, которые обладают ядерным оружием», – передает РИА «Новости» слова Камальванди.

В сентябре МАГАТЭ сообщило, что Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного значительнее, чем это предусмотрено. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагает обогащение на уровне 3,67%. Согласно отчету, запасы обогащенного до 20% урана в Иране составили тогда 84,3 килограмма (по сравнению с 62,8 в мае). А запасы обогащенного до 60% урана – 10 килограммов (по сравнению с 2,4 килограмма в мае).

Напомним, в 2019 году Камальванди сообщил о начале обогащения урана выше уровня в 3,67%. Он также заявил, что Иран может начать работу над оружейным ураном, то есть увеличить уровень обогащения до 20%.



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