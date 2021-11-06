Spiegel – две трети немецких компаний страдают от нехватки персонала

Каждые две из трёх компаний в Германии в этом году столкнулись с проблемой кадрового голода, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Дефицит квалифицированного персонала усилился по сравнению с прошлым годом: трудности подобного рода испытывают уже 66% предприятий в стране. Особенно сильно от нехватки сотрудников страдает сфера здравоохранения, и улучшений ситуации пока не предвидится.



Reuters

По данным последнего опроса, всё больше компаний в Германии сталкиваются с нехваткой персонала. Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, две трети (66%) уполномоченных принимать решения лиц из фирм разного масштаба признали, что их предприятия испытывают кадровый голод. 29% заявили, что не сталкивались с этой проблемой. К такому результату пришли исследователи центра Civey, проводившие соответствующий опрос с августа по октябрь среди 7500 ответственных представителей различных компаний.

В 2020 году с нехваткой персонала столкнулись 55% опрошенных, тогда как 38% не испытывали подобных трудностей. Это означает, что в нынешнем году ситуация в Германии обострилась. Сейчас дефицит квалифицированных специалистов стал заметно более ощутимым, чем ожидалось год назад. При этом ситуация неоднородна и варьируется в зависимости от отрасли промышленности, региона, профессиональной картины и квалификации сотрудников.

Особенно высоким спросом сейчас пользуются работники с законченным профессиональным образованием — о нехватке в этой сфере сообщили 48% опрошенных фирм. Что касается выпускников вузов, их дефицит составил лишь 27%.

Сильнее всего от обострения ситуации на рынке труда пострадал сектор здравоохранения и медицинского ухода. Нехватка персонала тут чувствуется во всех федеральных землях Германии, при этом несколько больше, чем в других регионах, она ощущается в Баварии, Бранденбурге, Мекленбурге — Передней Померании, Рейнланд-Пфальце, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Присутствует тенденция, в соответствии с которой проблема менее явно выражена в Берлине, Бремене и Заарланде.

Как отмечается в статье, пока ничто не указывает на то, что дефицит специалистов будет уменьшаться: 67% опрошенных представителей компаний считают, что в следующем году персонала также будет не хватать.

«Дефицит персонала обостряется дальше, и конца этому не видно», — сказал эксперт Фонда Бертельсманна, по заказу которого проводился опрос, Матиас Майер. Чтобы направить должным образом социально-экологические преобразования и взросление общества, необходимы долгосрочные решения. Важную роль при этом играет не только образование и получение дополнительного образования, но и иммиграция, подчеркнул эксперт.

Тем не менее, согласно опросу, только каждая шестая фирма нанимает специалистов из-за рубежа. В качестве причины представители компаний называли языковой барьер, затруднённую оценку квалификации иностранных специалистов, а также ложные представления соискателей о предстоящей работе. Намного большую роль в итоге играют образование в собственной компании, удачные модели совмещения семейной жизни и работы, а также возможности повышения квалификации, заключает немецкий журнал Der Spiegel.