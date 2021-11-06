NBC – демократы терпят неожиданные поражения на выборах на фоне планируемых ими триллионных расходов

На недавних выборах в ряде американских штатов демократы показали удручающие результаты, передаёт NBC. Произошло это на фоне того, как члены Демократической партии собираются провести через конгресс США два продвигаемых Джо Байденом законопроекта о выделении нескольких триллионов на различные цели.

После того как демократы на недавних выборах показали удручающие результаты, на Капитолийском холме возник очередной неотложный вопрос. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что уже к концу этой недели хочет провести голосование по двум планам расходов на несколько триллионов долларов.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Мы собираемся принять оба законопроекта, но чтобы это сделать, у нас должны быть голоса в поддержку обоих законопроектов. Такова сложившаяся ситуация.

Корреспондент NBC Гаррет Хэйк задал Пелоси вопрос о том, не вызван ли провал на недавних выборах бездействием демократов.

ГАРРЕТ ХЭЙК, корреспондент NBC: Как вы думаете, демократы были наказаны за то, что они не добились выполнения этих задач?

НЭНСИ ПЕЛОСИ: Несомненно. Чем больших результатов мы сможем добиться в этом направлении, — и люди понимают, что и в их жизни, — тем лучше.

Это заявление прозвучало после того, как республиканцы одержали ошеломляющие победы в Вирджинии, в том числе в борьбе за посты губернатора или вице-губернатора.

А в штате Нью-Джерси, где у демократов традиционно сильные позиции, информагентство AP указывает на очередной неожиданный для них провал. Влиятельного демократа, который возглавляет сенат штата…

ЭДВАРД ДЁР, республиканец: Здравствуйте, меня зовут Эдвард Дёр, я баллотируюсь в сенат штата Нью-Джерси…

…одолел малоизвестный республиканец, который работает в мебельном магазине водителем грузовика и снимает свои предвыборные ролики на телефон. По словам умеренного сенатора-демократа Джо Манчина, победы республиканцев — это показатель того, что избиратели не хотят спешки с одобрением более масштабных расходов.

ДЖО МАНЧИН, сенатор-демократ: Люди обеспокоены. Они обеспокоены инфляцией, они обеспокоены нашим долгом. Мы об этом не говорим, но они обеспокоены.

Однако прогрессисты говорят, что вывод здесь абсолютно противоположный: избиратели хотят, чтобы они действовали с размахом. А теперь демократы поддерживают принятое в последний момент решение Пелоси вернуть четырёхнедельный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам обратно в президентский план социальных расходов, несмотря на то что Манчин уже озвучил своё несогласие.

ПРАМИЛА ДЖАЯПАЛ, демократ, член палаты представителей: Миллионы женщин по всей стране негодуют из-за заявлений одного мужчины, который говорит, что мы не будем оплачивать отпуск.

Однако в настоящий момент высокопоставленные республиканцы утверждают, что выборы продемонстрировали несогласие народа с предложениями демократов.

МАРКО РУБИО, сенатор-республиканец от штата Флорида: Это самая безумная вещь, которую я когда-либо видел. Эти люди правят так, будто у них полномочия на радикальное переустройство страны. Это отстроенный заново социализм.

КРИСТЕН УЭЛКЕР, главный корреспондент NBC в Белом доме: Сейчас высокопоставленные демократы палаты представителей изо всех сил пытаются набрать достаточное количество голосов для принятия обоих законопроектов. Однако некоторые умеренные члены палаты представителей всё ещё колеблются. Сейчас, как мы узнали, президент Байден совершает звонки, чтобы привлечь этих демократов на свою сторону.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2021 года.