 

Мнение: Казус в Облучье

06.11.2021, 5:42, Разное
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К вопросу о том, что медиков надо учить https://colonelcassad.livejournal.com/7192297.html.
В Еврейской Автономной Области 27 медиков скорой помощи в Облучье уволились с работы, чтобы избежать обязательной вакцинации.
Протестующие заявляют, что им не надо вакцинироваться и они и так работают с больными, так что у них иммунитет, но закон требует от них обязательной вакцинации.
При постановке вопроса ребром – вакцинация или увольнение, медики выбрали увольнение после чего массово написали соответствующее заявления.
Глава скорой помощи в Облучье заявил, что он ничего не может с этим поделать, так как если их оставить работать без прививок, то его оштрафуют, а если увольнять всех или требовать прививок, то на станции скорой помощи некому будет работать (сейчас там есть 5 укомплектованных бригад обслуживающих 25 000 человек, а после увольнения противников прививок останется 2 или 3). Местная прокуратура сейчас разбирается с этим казусом, так как с одной стороны вроде как врачам должны ставить прививки, но что делать, если врачи увольняются и кто будет работать вместо них – вопрос вопросов.

Источник: Colonel Cassad



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