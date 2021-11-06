Мнение: Казус в Облучье

К вопросу о том, что медиков надо учить https://colonelcassad.livejournal.com/7192297.html.

В Еврейской Автономной Области 27 медиков скорой помощи в Облучье уволились с работы, чтобы избежать обязательной вакцинации.

Протестующие заявляют, что им не надо вакцинироваться и они и так работают с больными, так что у них иммунитет, но закон требует от них обязательной вакцинации.

При постановке вопроса ребром – вакцинация или увольнение, медики выбрали увольнение после чего массово написали соответствующее заявления.

Глава скорой помощи в Облучье заявил, что он ничего не может с этим поделать, так как если их оставить работать без прививок, то его оштрафуют, а если увольнять всех или требовать прививок, то на станции скорой помощи некому будет работать (сейчас там есть 5 укомплектованных бригад обслуживающих 25 000 человек, а после увольнения противников прививок останется 2 или 3). Местная прокуратура сейчас разбирается с этим казусом, так как с одной стороны вроде как врачам должны ставить прививки, но что делать, если врачи увольняются и кто будет работать вместо них – вопрос вопросов.

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