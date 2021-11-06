Из окна квартиры на юго-востоке Москвы выпал годовалый ребенок

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06.11.2021, 5:20, Новости дня
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Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже на юго-востоке Москвы, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Утром 5 ноября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Михайлова в городе Москве, мальчик 2020 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпал из окна с высоты 5-го этажа. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – отметила Иванова, передает ТАСС.

Она отметила, что по данному факту организована доследственная проверка.

По ее словам, в рамках проверки следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают родителей мальчика. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнила представитель столичного ГСУ СК.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области четырехлетний ребенок выпал с балкона и скончался в больнице.



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