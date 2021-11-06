 

Бразильская певица погибла в авиакатастрофе

06.11.2021, 5:20, Новости дня
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Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла при крушении небольшого самолета в штате Минас-Жерайс.

Как сообщили спасатели, самолет упал в сельской местности. Всего погибли пять человек – сама 26-летняя Мендонса, ее дядя, продюсер и два пилота, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Globo.

Отмечается, что Мендонса направлялась в штат Минас-Жерайс, чтобы дать концерт. Причины происшествия выясняются.

В 2019 году Мендонса стала лауреатом премии Latin Grammy за лучший альбом в жанре сертанежу – это популярное в Бразилии направление музыки, которое часто называют также «бразильским кантри».

Ранее в авиакатастрофе в штате Теннесси погиб сыгравший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений» американский актер Джозеф Лара. 



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