 

В Конгрессе призвали Байдена развернуть военное присутствие США в Черном море

06.11.2021, 5:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конгрессмены – республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена для защиты Украины развернуть американское военное присутствие США в Черном море, а также оказать Киеву военную поддержку, сообщило издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», – цитирует письмо конгрессменов РИА «Новости».

Также Роджерс и Тернер призвали в целях якобы «сдерживания» РФ «развернуть военное присутствие США в Черном море».

«Кроме того, мы настоятельно призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и начать соответствующие действия по обмену разведданными между США и Украиной, с тем чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации», – добавили конгрессмены.

Ранее силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря. 

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Дети остались без родителей — скандальная миграционная политика Трампа под огнем критики

02.05 / Никас Сафронов расписал на Пасху яйца утконосого динозавра

19.09 / Белоруссия назвала вмешательством в дела страны участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

22.12 / Тело подполковника ФСО нашли в Москве

29.06 / Кравчук перенес операцию на сердце

10.01 / Лукашенко назвал сроки подготовки проекта новой конституции Белоруссии

03.10 / В РФ снова зафиксировали максимальное число летальных случаев от COVID-19 за сутки

09.03 / Жители Идлиба выступили против протурецких боевиков

10.09 / Назван размер пенсии Меркель

28.07 / МИД отреагировал на блокировку «Царьграда» на YouTube

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика