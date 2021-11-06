В Конгрессе призвали Байдена развернуть военное присутствие США в Черном море

Конгрессмены – республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена для защиты Украины развернуть американское военное присутствие США в Черном море, а также оказать Киеву военную поддержку, сообщило издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», – цитирует письмо конгрессменов РИА «Новости».

Также Роджерс и Тернер призвали в целях якобы «сдерживания» РФ «развернуть военное присутствие США в Черном море».

«Кроме того, мы настоятельно призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и начать соответствующие действия по обмену разведданными между США и Украиной, с тем чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации», – добавили конгрессмены.

Ранее силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями.