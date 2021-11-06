 

Назначен новый главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона»

06.11.2021, 5:18, Новости дня
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Новым главным тренером футбольного клуба «Барселона» стал испанский специалист Хави, сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с Хави рассчитано до лета 2024 года, передает ТАСС.

Ожидается, что новый тренер приедет в Барселону в эти выходные, на 8 ноября намечена специальная пресс-конференция с участием испанца.

Предыдущий главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был уволне после поражения ФК в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1) 27 октября.



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