Назначен новый главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона»

Новым главным тренером футбольного клуба «Барселона» стал испанский специалист Хави, сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с Хави рассчитано до лета 2024 года, передает ТАСС.

Ожидается, что новый тренер приедет в Барселону в эти выходные, на 8 ноября намечена специальная пресс-конференция с участием испанца.

Предыдущий главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был уволне после поражения ФК в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1) 27 октября.