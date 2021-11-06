 

Посольство России: ВС США оставляют после себя хаос в мире

06.11.2021, 5:18, Новости дня
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Американские войска «разгуливают» по миру и оставляют после себя хаос, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя заявления американских ведомств о якобы российском военном присутствии у границ Украины.

«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.

Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ на границе.



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