Мнение: О реальных боевых качествах «несокрушимых» чеченских воинов

Знаете, наверное, миф это всё. Вот о непобедимых и отчаянных чеченских «берсерках», готовых, очертя голову, с любым соперником…

Выдумка и миф.

Потому что в реальной жизни, а тем более в реальной драке – всё совсем не так. И даже на боксёрском ринге всё тем более не так.

После скандала с краповыми беретами вот новое тому подтверждение…

Любители бокса оценят это видео с «поединка» в Грозном на турнире «Время легенд — 7» между чеченским львом Абдулкеримом Эдиловым и спортсменом из Ганы Ричардом Ларти.

Можно перемотать на 80-ю секунду и смотреть

Вот ещё, с другого ракурса.

Даже профессионал тут не увидел «акцентированного жёсткого удара», способного свалить почти 100-килограммового бойца в глубокий нокаут. Остаётся лишь из уважения к главе Чечни Рамзану Кадырову делать робкие предположения, что «накопительный эффект от пропущенных ударов сказался». Хм…

Короче, сложно отделаться от ощущения, что соперник Абдулкерима Эдилова начал падать ещё до удара. Телеканал «Матч ТВ» называет это внушительным нокаутом. Что этот «нокаут» внушил зрителям, Бог весть. Тут каждый решает сам. Но строго рекомендуется пересмотреть этот эпизод на скорости 0,25 – так будет ещё «внушительнее». И таки да, Ричарда Ларти унесли с ринга на носилках.

То есть, подтверждается расхожий тезис о том, что кавказцы, и чеченцы в особенности, «сильны» только лишь когда минимум трое на одного? А в реальном бою один на один – они даже не жертвенные бараны, а так, пустое место?

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