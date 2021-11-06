Роза и мята Тельцам совсем не подходят: какие запахи свечей, эфирных масел или благовоний подойдут по характеру знакам зодиака

Не можете определиться с запахом ароматических свечей и благовоний? Астрологи утверждают: делать выбор необходимо с учетом того знака зодиака, под которым вы появились на свет. Узнайте, какой аромат предназначен для вашего знака зодиака.

Овен

Люди этого огненного знака смелы, независимы и даже порой жестоки, но в то же время они источает тепло. Аромат, который отражает вашу индивидуальность, будет представлять собой смесь корицы, ванили, небольшого количества черного чая и нотки мускуса. В то время как корица – это олицетворение вашей внутренней энергии, ваниль – тепло, окутанное сладостью черного чая.

Телец

Этот знак зодиака олицетворяет роскошь и упрямство, поэтому аромат, который необходимо добавить в вашу аромасвечу или благовония для дома, представляет собой смесь шафрана и кожи.

Близнецы

Многогранная личность Близнецов лучше всего представлена ​​дикой розой, смешанной с бергамотом, бутонами герани, мандарина, теплого кедра, белого мускуса и даже розового перца. Этот уникальный состав раскрывает творческий и любопытный характер представителей этого знака зодиака.

Рак

Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, верные и чрезмерно чувствительные. Правда, иногда они становятся жесткими и колючими. Аромат, лучше всего отражающий их внутренний мир, – это смесь лимона (смелого и с горчинкой) и лаванды – олицетворения внутренней мягкости Рака.

Лев

Представители этого огненного знака зодиака привыкли находиться в центре внимания. Аромат свечей или благовоний для них тоже должен быть ярким. Лучше всего подойдет комбинация цитруса и тропических фруктов.

Дева

Цветок персика и горьковатая кожура мандарина – вот как можно лучше всего описать саму Деву и невероятно чистую ее квартиру ранним воскресным утром.

Весы

Для людей этого знака зодиакального круга как нельзя лучше подойдет гармоничный и сбалансированный аромат можжевельника и алоэ. Это свежесть и терпкость одновременно.

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Скорпион

В зависимости от настроения Скорпионы могут быть либо очень жесткими, либо крайне милыми. Отразить их непростой характер может смесь таких ароматов, как красный апельсин, сладкий лимон и белый чай.

Стрелец

Стрельцы оптимистичны, общительны, обладают лидерскими качествами. Идеальный аромат для благовоний и свечей – это комбинация мускатного ореха, кориандра, гвоздики и сладкого апельсина. Они помогут раскрыть позитивный настрой и подарят прекрасное настроение.

Козерог

Представители этого знака зодиака довольно упрямы, к тому же, они нередко переутомляются. Поэтому астрологи рекомендуют им такие ароматы, как смесь перца, эвкалипта, лаванды и пачули. Такой состав снимет стресс и позволит сфокусироваться на том, что действительно важно.

Водолей

Лилия, корица и легкий оттенок ванили – вот наиболее подходящий Водолеям аромат. Люди этого знака обычно довольно тихие и застенчивые, а потому им нужна помощь для того, чтобы раскрыть все грани своего удивительного характера.

Рыбы

Рыбы – люди мечтательные, мягкие, порой даже слабые. Для того чтобы обрести внутреннюю силу, им потребуются ароматы бергамота, ромашки и лаванды.