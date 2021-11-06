Кандидатов на муниципальные выборы в Бурятии и Приморском крае выставила только одна партия

В республике Бурятия и Приморском крае суммарно пройдут голосования по четырем избирательным кампаниям. В числе претендентов на прохождение в состав депутатов органов местного самоуправления кандидаты от партии «Единая Россия» и самовыдвиженцы.

«В день голосования на участках будут соблюдаться необходимые меры санитарной безопасности. Проблем, жалоб и нарушений на стадии агитации и регистрации не было», – сообщила заместитель председателя региональной Общественной палаты Татьяна Думнова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

В Республике Бурятия назначены выборы депутатов сельских поселений «Баргузинское» и «Туран», а также Северомуйского городского поселения. За победу в первой кампании поборются пять кандидатов от «Единой России» и два самовыдвиженца, во второй – два кандидата от «Единой России» и два самовыдвиженца, в третьей – 15 самовыдвиженцев. Также в этот день были назначены выборы главы муниципального района «Курумкан», однако эти выборы перенесли.

В Приморском крае пройдут дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Руновского сельского поселения Кировского муниципального района, в них примут участие три кандидата от партий «Единая Россия» и два самовыдвиженца.

Мониторинг кампании проводит член Общественной палаты Приморского края Валентин Лабонин. «При входе на участок граждане смогут получить маски, перчатки, можно будет воспользоваться санитайзером. Избирателям будут выдавать ручки», – подчеркнул эксперт.

В целом, в ходе проведения предыдущих этапов кампании жалоб и проблемных моментов не возникало.

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