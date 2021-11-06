 

Китай запретил въезд на материк, в Макао и Гонконг сторонникам «независимости Тайваня»

06.11.2021, 4:22, Новости дня
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КНР введет запрет на въезд в материковую часть Китая, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао для сторонников «независимости Тайваня», сообщила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

«Власти на материке в соответствии с законом наложат дисциплинарные взыскания на «твердолобых» сторонников «независимости Тайваня», запретят им и членам их семей въезд на материк и в специальные административные районы Гонконг и Макао», Китай запретил въезд на материк, в Макао и Гонконг сторонникам «независимости Тайваня», – передает РИА «Новости» слова представителя канцелярии.

Лица, которые попадут в соответствующий список сторонников «независимости Тайваня» не смогут сотрудничать с организациями и частными лицами на материке, а также получать прибыль В КНР.

«На протяжении некоторого периода времени немногочисленные упрямые приверженцы «независимости Тайваня», такие как Су Чжэньчан (премьер-министр Тайваня) и У Чжаосе (глава МИД) изо всех сил пытались спровоцировать противостояние между двумя сторонами Тайваньского пролива, осуществляли злонамеренные нападки и клеветали на материк, вступили в сговор с внешними силами, чтобы расколоть страну», – сказала она.

Чжу Фэнлянь отметила, что все эти действия нанесли серьезный урон отношениям Пекина и Тайбэя, и в значительной степени навредили миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также общим интересам соотечественников, живущих по обе стороны пролива.

Вместе с тем она подчеркнула, что Пекин в соответствии с законом будет привлекать сторонников «независимости Тайваня» к уголовной ответственности.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, поднимать шум вокруг Тайваня и пытаться подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность, так как подобные действия «ведут ситуацию в опасном направлении». 



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