Мнение: Платить 50 млрд. по делу ЮКОСУ не надо. Пока что

The Washington Post (США): голландский суд частично поддержал российскую апелляцию по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отказался содрать с России $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа. Своим вердиктом он аннулировал решение абитража и суда низшей инстанции, с 2014 года пытавшихся заставить нашу страну выплатить эту огромную сумму. Похоже, господина Невзлина и его подельников, уже получивших заочно срок в России, подвела наглость.

Верховный Суд Нидерландов в пятницу согласился с частью российской апелляции против решения арбитража, присудившего Россию к выплате штрафа в 50 миллиардов долларов. Оспоренное решение арбитража взыскивало эти деньги в пользу бывших акционеров обанкроченного нефтяного гиганта — компании ЮКОС. Нынешнее решение Верховного Суда Нидерландов также аннулирует предыдущее решение суда более низкой инстанции о том, что Россия всё-таки должна выплатить эту компенсацию.

Это решение означает, что продолжающаяся уже много лет судебная тяжба между Россией и бывшими акционерами ЮКОСа не прекратится, а будет продолжена. Речь идет о самой огромной сумме присужденной арбитражем компенсации в мировой истории. Верховный Суд Нидерландов вынес вердикт, по которому нижестоящий апелляционный суд в Гааге действовал неправовым образом, когда он отверг претензии России насчет того, что «бывшие акционеры совершали акты мошенничества».

«Сегодня Верховный Суд Нидерландов отменил вердикт апелляционного суда, равно как и решение нижестоящего суда, [на которое Россия подавала апелляцию]», — говорится в заявлении Верховного Суда Нидерландов.

Верховный Суд передал это дело на рассмотрение в Амстердамский апелляционный суд, чтобы теперь уже судьи этого органа вынесли свое решение по делу. Верховный Суд Нидерландов, однако, отверг другие основания для апелляции, выдвинутые Россией.

Еще в апреле этого года независимый советник Верховного Суда Нидерландов рекомендовал, чтобы судьи отвергли апелляцию России вместе со всеми ее возражениями против того, чтобы ее приговорили к выплате 50 миллиардов долларов.

Первоначально это решение о выплате 50 миллиардов было принято международным советом арбитров в 2014 году. В нем говорилось, что в 2003 году Москва захватила контроль над компанией, предварительно искалечив ее огромными налоговыми исками. Эта перемена собственника у ЮКОСа рассматривалась тогда как попытка заткнуть рот Михаила Ходорковскому, критику президента Владимира Путина. Ходорковского с охраной арестовали под дулом пистолета в 2003 году, после чего он более десяти лет провел в тюрьме, а активы ЮКОСа были перепроданы компании с государственной собственностью. ЮКОС в итоге обанкротился.

Государство начало полное наступление на ЮКОСа и его пользовавшихся привилегиями иностранных инвесторов. Его цель была — обанкротить ЮКОС и присвоить себе, России, заработанные этой частной компанией активы. В то же время ставилась задача удалить мистера Ходорковского с политической арены, говорилось в постановлении арбитража 2014 года.Москва оспорила решение арбитража, подав апелляцию. В итоге в 2016 году голландский суд в Гааге приостановил вердикт арбитража, постановив, что дело было не в юрисдикции арбитража. Потом апелляционный суд вновь отверг это выгодное России решение, и Россия вновь подала апелляцию — на этот раз в Верховный Суд.

Верховный Суд в пятницу приостановил выполнение решений других гаагских судов.

Ходорковский не участвует в этом деле лично. Иск был подан бывшими акционерами, объединившимися в компанию GML Ltd. (Имя этой компании расшифровывается по названию старого банка Ходорковского, который он после кризиса 1998 года отодвинул в тень, чтобы не платить долги: Group Menatep Limited — примечание ИноСМИ.)

https://inosmi.ru/politic/20211105/250848301.html – цинк

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