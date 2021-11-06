Мнение: Письмо: “Похож на мраморное изваяние античного бога”

Для самостоятельного разбора.

Опишите, какая СЗ у автора, есть ли векторы косяков и сливов. Где ее КП.

Самооценку ее опишите, рефлексию, локус контроля, границы.

В общем, все, что происходит, описывайте.

alexavolochan

Здравствуйте, Эволюция!

Я боюсь, что придется расстаться с очень дорогим и любимым мужчиной. Мне очень нужна помощь, чтобы разобраться, что на самом деле происходит. Охладел он, либо у него действительно проблемы. Не вижу, как распутать клубок противоречий, за какую нить тянуть. Ведь если в основе его нелюбовь, выход — расстаться, но если корень в ином, то может есть шанс все наладить?

Мне — 34, моему любимому мужчине А. — 30. У меня есть дочь (10 л). Мы с А. встречаемся 4 + года, 3 живём у меня. 2 года назад завели кота. Обожаем его!

А. красивый и спортивный, фигурой похож на мраморное изваяние античного бога. Я еле достаю макушкой до его широкой груди и обожаю гладить упругую задницу. Я балдею от его запаха и карих глаз. Он очень пылкий, страстный, каждый поцелуй уносит меня на седьмое небо.

До меня у А. не было отношений, только секс-онли. Называет меня первой любовью.

Они с другом на пару владеют крупными пабликами в инсте. Зарабатывает А. в 2-3 р больше меня, в зависимости от периода. У нас с мамой на 2их маленький бизнес.

А. предложил весной расписаться, настаивает на покупке совместной недвижимости, говорит, что хочет от меня ребенка. Но…

У моего мужчины — депрессия и панические атаки. Это длится уже около полу года. У него всегда были с тревожностью сложности, а в последнее время состояние усугубилось и превратилось в проблему. Он попросил меня помочь.

Нашла врача, но он к нему не поехал. Сказал, что мысли о визите в клинику вызывают мандраж. Предложила врача онлайн, но он и с ним не связался.

По просьбе А. покупаю лёгкие седативные, они помогают ему заснуть и не дают развиваться сильным атакам. А сидит целыми днями дома, потерял интерес к жизни и былым увлечениям, спорту и друзьям, с которыми раньше был близок.

Я решила, он устал от меня. Разлюбил. Предлагала и не раз — разойтись. Он категорически был против, сказал, что я— единственное, что приносит радость, и без меня он не видит будущего. Просит понять, не бросать, дать ему время и поддержку.

При этом я не вижу, чтоб он старался из этого состояния выйти. Врача откладывает, собственного плана восстановить режим и спорт не придерживается. Иногда пьёт пиво, и тогда все симптомы как рукой снимает: тащит меня гулять, радостный и спокойный. На утро паника усиливается.

Дело, конечно, личное, но ведь А. не перестаёт просить меня о помощи. Обсуждает по сотому разу страхи и нервы. Когда я перевожу тему, обижается, что не слушаю. А я слушаю одно и тоже уже пол года!

Я не понимаю, “спасательница” я, либо реально должна помочь любимому в беде. Да и чем я помогу? А. соглашается, что у него проблемы. Реальных предпосылок нет либо он от меня их скрывает. Жалуется, что ему и самому надоело так жить, он не спит нормально и при мысли о том, что нужно куда-то идти, начинается колотун. Жалуется на то, что упало зрение, и картинка плывет. Опять же, к окулисту не записывается. Иногда случались сильные панические атаки в людных местах. Теперь у него ПА от страха, что повторится ПА.

Все это выглядит для меня дико. Внешне он такой сильный и здоровый. Мне совсем его не жаль, кажется, он просто не хочет взять себя в руки и это злит. Но с другой стороны я переживаю, вдруг реально болезнь. Поэтому и настаиваю на специалисте, чтоб хотя бы иметь на руках диагноз.

Другие конфликты на фоне обострились. А. всегда предпочитал быть в курсе, где я и чем занята. Но в последнее время это приобрело гипертрофированные формы: звонки на работу, дома ходит за мной по пятам, проверяет, не переписываюсь ли с кем-то, заглядывает в транзакции, не хочет никуда пускать.

Я понимаю, что гиперконтроль связан с его состоянием. А. стал максимально тактильным, буквально не выпускает из обьятий. Утверждает, что у него паника от мысли, что со мной может что-то случится. Уезжаю отдыхать — куча звонков, говорит: “Скучаю! Без тебя плохо!”. Его одного в квартире кроет. До меня А. попал в больницу в тяжелом состоянии по подозрению на инсульт и пролежал месяц, хоть диагноз не подтвердился. С тех пор он от любого головокружения ждёт, что опять случится тоже самое, и он потеряет подвижность и способность говорить.

А. — круглый сирота. Лишился всей семьи к 18ти. Уверяет, что после этого стал более тревожным и переживательным. По образованию финансист, отлично шарит в цифрах, любит (любил!) качалку, бокс, бильярд и чисто мужские компании.

А. очень запастливый и прагматичный. За время наших отношений купил две квартиры в новостроях, 1ну из которых в рассрочку (вот-вот закроет) и сделал там ремонт. Все 3 его квартиры однокомнатные, поэтому пока живём у меня. Ещё они с партнером взяли машины и сдают под такси.

А. утверждает, что проблема в работе и отсутствии самореализации. Его бизнес автоматизирован. Пабликами и машинами занимаются сотрудники.

А. хочет начать еще один бизнес, но не знает какой. У него нет энергии на обучение новому, нет лишних средств, которые нестрашно потерять в случае неудачи. Говорит, что чувствует себя бесполезным неудачником без цели.

Готовлю только я, убираю тоже, отчего я не в восторге, поэтому А. часто заказывает еду на дом, когда я ленюсь. Зато А. сидит с моим ребенком, пока я на работе или гуляю. Говорит, любит ее. Вижу, что заботится, кормит, дарит подарки, заказывает ее любимые блюда и чуть что — переживает. Горло болит, — скорую! Пошла за кофе, — вдруг украдут? Ей, как и мне, частенько названивает, чтоб проконтролировать. Даже коту не спрятаться от заботы. Первый кошак А. упал из окна и погиб, поэтому нашому нельзя приближаться к плите, балкону, двери — везде бедняге угрожают опасности.

К семье моей относится хорошо. Всегда ими интересуется и помогает. Сестре и маме давал на лечение деньги, дарил маме телефон. Отчиму тоже порывался, но я отговорила, тк у того все есть.

Еду,совместный досуг, траты на дом и технику оплачивает на 80-90% А. Я же обеспечиваю свои и дочки расходы/хотелки/нужды.

В целом у нас были ровные и нежные отношения, в которых мне достаточно было внимания и заботы. Но в последнее время я чувствую себя выжатой. С одной стороны А из-за своих нервов и затворничества стал еще нежнее, с другой ещё больше давит. И я не совсем понимаю, как уживаются эти противоречия и что означают.

Частенько обвиняет меня в том, что я сепарируюсь, не посвящаю в детали жизни. “Я рассказываю тебе все, — ругается А., — бери мой телефон, читай, смотри, в квартире деньги все мои лежат. А ты все прячешь.”.

Мне не нужен его телефон, явки и пароли, на его деньги все равно, рада была бы, если б он поехал тусить с друзьями и немного развеялся.

Отчасти я сама виновата, тк он ловил меня на переписках 2 раза. Я в дефолте позволяла себе легкий флирт на стороне (он ничего не значил) и с бывшим переписывалась. Когда А. вскрывал переписки, хотел меня бросить. Я не отпускала, умоляла простить. Возвращался с букетом, мы ехали мириться в ресторан, и я решала, что больше никогда доверие такого замечательного мужчины не предам. Очень им дорожила и дорожу.

Говорю, хватит каждый мой шаг контролировать! Не доверяешь, бросай. Отвечает: “Не могу бросить. Я люблю тебя!”.

А. утверждает, что это контроль от любви. Но я воспринимаю наоборот — как попытки доминировать из плюса. К тому же наши общие планы он строит сам. Например, решил, что свадьба весной. И такой за завтраком мне: “Я решил, что свадьба, когда потеплеет. Праздновать пышно не будем. Я не хочу всырать деньги. Куплю дорогое кольцо и возьмём вместо банкета ещё квартиру в рассрочку под сдачу или машину. С меня 70%, с тебя 30.”. Я не хочу квартиру. У меня 2, на новую у меня нет денег. Я это сказала, теперь каждый день слушаю, что мы по любому сразу после росписи должны взять квартиру, потому что это хорошая инвестиция. Но я каждый раз так зла, что отвечаю: “Раз ты все решил, как женится и как жить, то делай это сам. Без меня.” Он давление объясняет нервами, но когда мы не жиди вместе, он не позволял себе единолично распоряжаться, а теперь только и слышу “я решил”, “так лучше для нашей семьи”, как будто меня можно перепрограмировать часами разговоров о “нас” и “будущем”. Он считает, я не хочу вкладываться, но дело лишь в форме и в том, что он не учитывает моё мнение. Тем более о какой свадьбе и квартире или ребенке речь, когда есть дела важнее — его здоровье!

Его друзья пишут: “Что с А.? Мы его зовем на встречу, он отказывается!”. Отвечаю, не обижайтесь, у него депра. Говорила А.: “Если причина в нас, то не мучь себя, давай расставаться!” Он отвечает всегда, что ни с кем, кроме меня быть не хочет и очень любит, а причина совсем не в неудовлетворенности отношениями. Хотя в чем любовь? Лишь в том, что он часто хочет секса. Но А. по темпераметру страстный и ненасытный.

А. очень ответственный. Знаю, что если забеременею, он женится, точно оставит ребенку все, чем владеет, и если разойдемся, будет платить элементы. Но мне нужен 2ой ребенок только, если у нас любовь, семья и все хорошо. А. просит не принимать ОК. Предохраняемся ППА и то лишь в овуляцию, а так — вообще нет. Говорит, забеременею, значит, судьба, и он будет счастлив.

Я могу ему помочь? Если даже отношения не сложатся, не хочу иметь хвостов после расставания. Правильно ли в такой ситуации быть инициатором? Хочу быть уверена,что он разлюбил и живёт только ради комфорта.

Меня качает из “мне все надоело” в “какой же ты родной, близкий”. Если не вижу его пару дней, начинаю скучать. Но я тоже жить хочу нормально, гулять и путешествовать. При этом выслушиваю: “Веселишься/улетаешь, забыла обо мне, а я скорую вызвал.”. Так было пару раз. Оказывалось, он просто меня пугал. Однажды приступ изобразил. Я и не знаю, где он и вправду нуждается в помощи, где лжет. Не любит мои курсы и хобби, хотя я всегда говорю, куда планирую и с кем. Если общаюсь с приятелями мужского пола, показываю переписку, по телефону с ними говорю при нем и зову А. с собой. Он не идёт, но постоянно звонит и в подробностях распрашивает, что со стороны это выглядит странно. А.обижается, что залипаю в телефоне и если я на кухне долго сижу, приходит и чуть ли не силой уводит в спальню. Это я к тому, что он хочет проводить вместе время и общаться часами, но только дома. Как речь заходит о гулянии/ресторане, то согласен только после принятия алкоголя и только на такси.

Когда я срываюсь, меняет риторику: “Я все понимаю. Я порчу тебе жизнь! Ты имеешь право гулять без меня. Я не хочу, чтоб тебе было со мной плохо. Я выкарабкаюсь и буду прежним. Будем везде ездить и ходить. Дай мне время. Не бросай меня.”

Я недавно улетела на отдых, он обиделся. Хотя я звала с собой. Попросил приятеля, которому сдает свою машину, чтоб нас увез-привез. Якобы, у него паника в аэропорту. Я сильно обижена. Чувство, что меня используют в качестве сиделки. Хотя он звонит постоянно и признается в любви, просит войти в положение. Я не знаю, чему верить.

На самом деле А. сильный и целеустремленный мужчина в сложном периоде.

Увы, не понимаю, что происходит и как себя вести. Я расшатана от амбивалентности своих чувств. Действительно ли я преувеличиваю свою значимость? Я не жду от долгих отношений африканских страстей, мне бы обычный налаженный быт и совместный досуг без постоянного стресса А., который передаётся и мне, вгоняет в депрессию. Зря держусь за отношения? Сказала ему: “Не идёшь к врачу, расстаёмся. Я так больше не могу”. Обещал. Возможно,ему и так норм и ради меня он не хочет делать шаги из зоны комфорта? Знает, что я люблю и “все схаваю”.

Может мы просто разные? Ведь для сглаживания противоречий должна быть либо гигантская страсть, либо общие дела (дети/недвижимость/работа), а мы любим абсолютно разную музыку, фильмы, развлечения. Раньше как-то подстраивались, сейчас перестали. Например, когда в постели смотрим кино в обнимку, то каждый в наушниках смотрит свое на своём телефоне.

При этом я ощущаю к А. огромную нежность и страсть. Мои чувства за годы только окрепли. Я тону в родных глазах и нежусь в его знакомом запахе, когда он прижимается ко мне каждой ночью и шепчет, что я самая красивая и любимая. Мне будет очень больно его потерять. И я сильно за него переживаю.

Какие есть у меня есть варианты, кроме расставания? Если их нет, то как сделать это максимально корректно и правильно?

Спасибо вам большое за труд!