Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали четверо в Новых Ватутинках

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

По сообщению ведомства полицейскими был установлен отец несовершеннолетнего ребенка, информирует «МК». В настоящее время он дает показания. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта.

Сейчас на месте драки в Новой Москве работает полиция, проходят задержания. Как информирует телеканал РЕН-ТВ, полиция задержала пять человек для установления личностей и поверки документов. Пока неизвестно, являлись ли они участниками нападения на мужчину с ребенком.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.