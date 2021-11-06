 

Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали четверо в Новых Ватутинках

06.11.2021, 3:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

По сообщению ведомства полицейскими был установлен отец несовершеннолетнего ребенка, информирует «МК». В настоящее время он дает показания. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта.

Сейчас на месте драки в Новой Москве работает полиция, проходят задержания. Как информирует телеканал РЕН-ТВ, полиция задержала пять человек для установления личностей и поверки документов. Пока неизвестно, являлись ли они участниками нападения на мужчину с ребенком.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Спасательный плот без людей с тонущего судна в Белом море прибило к берегу

12.11 / В Одессе планировали фальсификацию второго тура выборов мэра в пользу Скорика

16.09 / Дегтярев взялся за проблему обманутых дольщиков

28.04 / СБУ изъяла более 800 кг серебра и 43 млн грн у группы, которую подозревают в финансировании боевиков “ЛДРН”

08.09 / Лукашенко отправлял своего сына извиняться перед боевиками ЧВК “Вагнер”

08.03 / Ученые открыли самый далекий квазар с мощным излучением

03.11 / SCMP – в США оценили потенциал китайского спутника, уклонившегося от американского разведчика

01.02 / В РФ начнут продавать наушники с шумоподавлением Realme Buds Air Pro

30.10 / Символом России стала швабра – писатель Быков

02.07 / Франция временно отказалась от участия в операции НАТО в Средиземном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика