Генпрокуратура оценила решение суда Нидерландов об отмене выплаты по делу ЮКОСА
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Генеральная прокуратура РФ одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, информирует пресс-служба ведомства.
«Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия. Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели «ЮКОСом» и затем вывели деньги из РФ для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
При этом, отметили в ведомстве, высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции России, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии.
«Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической Хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года», – сообщается в релизе.
Ранее в пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
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