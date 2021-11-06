Генпрокуратура оценила решение суда Нидерландов об отмене выплаты по делу ЮКОСА

Генеральная прокуратура РФ одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, информирует пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия. Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели «ЮКОСом» и затем вывели деньги из РФ для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом, отметили в ведомстве, высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции России, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии.

«Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической Хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года», – сообщается в релизе.

Ранее в пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.