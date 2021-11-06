Китайские космонавты решили выйти в открытый космос

Находящиеся на орбите члены экипажа китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» в ближайшие несколько дней планируют совершить выход в открытый космос, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

«Члены экипажа «Шэньчжоу-13» в ближайшие несколько дней совершат первый выход в открытый космос», – передает ТАСС заявлениие управления. Отмечается, что с момента прибытия на станцию 16 октября они занимались перемещением грузов, доставленных на базовый модуль станции «Тяньхэ». Тайконавты распаковали скафандры и протестировали их, провели медицинский осмотр, а также сделали серию упражнений для привыкания к условиям невесомости.

Кроме того, они провели учения по оказанию медицинской помощи и срочной эвакуации со станции, а также потренировались в использовании установленной на внешней стороне станции механической руки-манипулятора.

Экипаж «Шэньчжоу-13» состоит из трех человек: для командира Чжай Чжигана и женщины-космонавта Ван Япин это уже второй полет в космос, в то время как для их коллеги Е Гуанфу экспедиция является дебютом в карьере. Как отмечает Управление программы пилотируемых космических полетов, космонавты находятся в хорошем состоянии, а оборудование станции работает в штатном режиме.

Напомним, 20 сентября Китай отправил космический грузовик «Тяньчжоу-3» к орбитальной станции.