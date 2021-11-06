 

Голикова назвала сроки завершения пандемии

06.11.2021, 3:28, Новости дня
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Сроки окончания пандемии в РФ зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», – приводит ее слова РИА «Новости».

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ в пятницу возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%. В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее. 



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