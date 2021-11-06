 

Суд Эстонии решил рассмотреть УДО обвиненного в шпионаже на Россию экс-сотрудника спецслужбы

06.11.2021, 3:28, Новости дня
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Харьюский уездный суд Эстонии рассмотрит 10 ноября возможность условно-досрочного освобождения (УДО) бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Владимира Куликова, приговоренного ранее к пяти годам тюремного заключения за разведывательную деятельность, сообщили эстонские СМИ.

Как сообщил в пятницу портал Э-эр-эр со ссылкой на источники в суде, если суд удовлетворит ходатайство Куликова, в ближайшие два года к нему будет применяться электронное наблюдение, передает ТАСС.

Владимир Куликов был задержан по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами 26 марта 2019 года. Он уволился из КаПо в 2012 году по причине полученной на службе травмы. Полиция безопасности предостерегла его от посещения России, однако он совершил туда поездку, где, по данным следствия, в контакт с ним якобы вступили российские спецслужбы.

За время службы в КаПо Владимир Куликов признавался сотрудником года, а также был награжден орденом Орлиного креста за заслуги в деле защиты и повышения обороноспособности страны. В октября 2019 года на тот момент президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила Куликова этой государственной награды.

Напомним, в октябре 2019 года Куликова приговорили к пяти годам тюремного заключения.



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