 

“Вдруг Путин помер, а мы не готовы”. Аваков рассказал о возможных путях деоккупации Донбасса

06.11.2021, 3:16, Новости дня
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Об этом он заявил в интервью каналу “Украина 24”, которое вышло 4 ноября..

Аваков рассказывал о своем видении политики по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и отметил, что в “если предположить, что РФ ищет компромисс, мы можем разработать комплексный план, как мы пойдем по клеточкам оттуда сюда, чтобы нас не обманули. И здесь такие сценарии описаны”. 

“Вероятнее всего, стратегия России не в том, чтобы с нами договориться и отдать нам [ОРДЛО] на каких-то условиях. […] Вероятнее всего, их стратегия заключается в том, чтобы было, как было, чтобы это нас постоянно беспокоило и оно такое в серой зоне висело годами, десятилетиями. И тогда мы должны сказать: “Товарищи, у нас есть дипломаты, очень умные, опытные, хорошие. Дипломаты пусть занимаются этой всей риторикой. Но есть и военные”. И мы должны знать, и мы должны быть готовы, если происходят какие-то события: вдруг [президент России Владимир] Путин помер, а мы не готовы, вдруг в России проходит какой-то событийный ряд, который поможет нам максимально бескровно давлением забрать свои территории, а мы не готовы. Эти все вещи должны быть проговорены и положены в папку с грифом “совершенно секретно”. И будет понимание, что если происходит какое-то событие вдруг. Или вдруг в Донецке поднимается восстание людей, которые не могут там жить по тем правилам. Это все военные должны посчитать”, – сказал он. 

Аваков добавил, что военные и полицейские должны делать свою работу, а политики – пытаться “договориться по-хорошему”. “Я когда был министром, у меня был такой план”, – заявил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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