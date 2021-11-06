Мнение: Тайваньские сепаратисты будут нести пожизненную ответственность

Тайваньские сепаратисты будут нести пожизненную ответственность

Китай привлечт людей, которые поддерживают «независимость Тайваня», к пожизненной уголовной ответственности, заявила в пятницу пресс-секретарь китайского Управления по делам Тайваня, вызвав гнев на острове на фоне повышенной напряженности в чувствительном Тайваньском проливе. Это был первый случай, когда Китай сформулировал конкретное наказание для людей, считающихся сторонниками независимости Тайваня, по мере роста напряженности между Китаем и самоуправляемым островом, который Пекин заявляет как свой собственный.

Китай не исключил применения силы для установления контроля над Тайванем, несмотря на заявления демократического острова о том, что это независимая страна и что он будет защищать свою свободу и демократию.

Офис назвал премьер-министра Тайваня Су Цзэн-чан, спикера парламента Ю Сы-куна и министра иностранных дел Джозефа Ву как людей, которые «упорно выступают за независимость Тайваня», и впервые обнародовал список людей, которые падают в эту категорию.

Китай будет применять наказание к людям из списка, не позволяя им въезжать на материк и в особые административные районы Китая Гонконг и Макао, заявила пресс-секретарь Чжу Фэнлянь в заявлении в пятницу.

По ее словам, лицам, занесенным в черный список, не будет разрешено сотрудничать с организациями или людьми с материка, а их компаниям или организациям, которые их финансируют, не будет разрешено получать прибыль с материка.

Совет по делам материковой части Тайваня сделал замечание Китаю, заявив, что Тайвань является демократическим обществом с верховенством закона и не управляется Пекином.

«Мы не приемлет запугивания и угроз со стороны автократического и авторитарного региона», – заявили в совете, добавив, что потребуются «необходимые контрмеры для защиты безопасности и благополучия людей».

Чжу сказал, что Китай хочет послать сторонникам независимости Тайваня: «Те, кто забывают своих предков, предают родину и раскалывают страну, никогда не добьются благополучия и будут отвергнуты людьми и оценены историей».

Китай считает, что президент Тайваня Цай Инь-вэнь является сепаратистом, стремящимся объявить формальную независимость. Она говорит, что Тайвань уже является независимой страной, официальное название которой – Китайская Республика.

https://news.yahoo.com/china-says-hold-supporters-taiwans-081408877.html – цинк

Между тем, продолжаются мобилизационные приготовления на случай принятия политического решения о ликвидации тайваньских сепаратистов силовым путем.

Законодательный орган Китая проложил путь к мобилизации гражданского капитала для ведения войны, при этом Коммунистическая партия Китая (КПК) и по ассоциации ее генеральный секретарь Си Цзиньпин получили больший, чем раньше, контроль над военным планированием и мобилизацией.

Затронутые законы включают Закон о мобилизации национальной обороны, Закон о гражданской противовоздушной обороне, Закон о транспорте национальной обороны и Закон об образовании в области национальной обороны. Поправки были приняты 23 октября постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВНС) после четырехдневного заседания.

Изменения в законодательстве означают, что экономические, научно-технические, транспортные, противовоздушные и политические структуры могут быть легко преобразованы для использования в военных целях в условиях войны, в значительной степени в то время, когда напряженность вокруг Тайваня достигла нового апогея.

По словам военных экспертов, Центральный комитет КПК, возглавляемый президентом Си, теперь, как сообщается, будет иметь большее влияние в Национальной мобилизационной комиссии по обороне, которой ранее совместно руководили Государственный совет и Центральная военная комиссия партии. Изменения происходят на фоне шквала публичных заявлений партийных чиновников о «воссоединении» Тайваня с материком, а также нарастающих дискуссий на эту тему в китайских аналитических центрах.

Цинь Ань, директор Института стратегии киберпространства Китая, написал в статье от 25 октября, что поправки к законодательству помогут материковому Китаю более эффективно мобилизовать свои гражданские и военные ресурсы для реализации «воссоединения» Китая. «Председателем Мобилизационной комиссии национальной обороны является премьер-министр Ли Кэцян. Из этого мы можем видеть, что «мобилизация национальной обороны» на самом деле означает «внутреннюю поддержку армии в подготовке к войне», – написал Цинь.

«Согласно обычному определению,« мобилизация национальной обороны »означает« военную мобилизацию », когда страна входит в ситуацию военного времени и принимает чрезвычайные меры для единообразной мобилизации человеческих, материальных и финансовых ресурсов для обслуживания войны».

Бьют барабаны войны. Более 100 китайских ученых недавно провели семинар «Национальное воссоединение и китайское омоложение» в Ичане в провинции Хубэй, где основной докладчик предположил, что тайваньцы, поддерживающие «воссоединение» с материком, получат право управлять Тайванем в будущем.

В начале октября Народно-освободительная армия (НОАК) направила около 150 истребителей в юго-западную опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня, прежде чем Цай произнес речь в Тайбэе 10 октября, в ознаменование 110-летия Китайской Республики (КР). Цай сказала в своем выступлении, что сохранение статус-кво, при котором Тайвань и материковый Китай управляются раздельно, – это то, чего хочет тайваньский народ. Вскоре после ее выступления в четыре закона о национальной обороне были внесены поправки.

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Очевидно, это было замечено в недавних действиях Си, связанных с военными. 27 октября Управление Центральной военной комиссии под председательством Си одобрило новое правило о расширении охвата медицинских схем для китайских солдат. С 1 января 2022 года супруги солдата и несовершеннолетние дети могут пользоваться бесплатными медицинскими услугами, а родители солдата и его супруга – скидки при посещении медицинских учреждений рядом с домом.

Все эти шаги происходят на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня, которая поставила Китай и США на новый курс столкновения, некоторые опасения могут привести к вооруженному конфликту.

29 октября Лю Цзюньчуань, заместитель директора Управления по делам Тайваня на материке, заявил на семинаре «Национальное воссоединение и омоложение Китая», что после воссоединения экономическое развитие Тайваня значительно улучшится, а финансовые доходы острова будут использоваться для улучшить условия жизни местного населения. Лю добавил, что тайваньцы, которые поддерживают воссоединение, в будущем будут пользоваться правом управлять Тайванем и участвовать в строительстве своей родины, то есть материкового Китая. Он также сказал, что материковый Китай накажет сепаратистов, выступающих за «независимость Тайваня».

https://asiatimes.com/2021/11/xi-given-more-power-to-wage-war-on-taiwan/ – цинк

В Пентагоне и околопентагоновских кругах отмечают https://blackintl.net/?page_id=347, что:

1. Китай опережает США в области разработки гиперзвуковых вооружений.

2. Китай форсированными темпами и с опережением предшествующих прогнозов наращивает число ядерных зарядов.

3. Флот Китая уже ко 2-й половине 20х годов станет крупнейшим в мире и США будет тяжело этому помешать. К 2025 году будет 420 боевых кораблей и 460 к 2030-му. США будут иметь флот от 321 до 372 единиц.

4. Вторжение на Тайвань в ближайшие 24 месяца считается маловероятным. Текущее наращивание военной мощи вокруг Тайваня призвано подготовить почву для различных вариантов действий.

5. Стратегия НОАК предусматривает возможность прямого военного столкновения с "сильными противниками" и достижение победы в таком противостоянии. Вызов Китая из регионального становится глобальным.

6. Марк Милли считает, что Китай последовательно реализует стратегию направленную на подрыв и пересмотр существующего либерального миропорядка.

Плюс немого ретро-картинок в тему.

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