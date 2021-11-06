Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН

Правительство РФ одобрило упрощение процедуры получения ИНН, это позволит получать в электронном виде уведомление о присвоении ИНН на едином портале государственных и муниципальных услуг, сообщили в пресс-службе правительства.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – цитирует сообщение РИА «Новости».

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой житель сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН.

Он отметил, что решение будет удобно для иностранцев, которые приезжают на работу в Россию, поскольку можно будет заранее начать оформление документов.

Ранее сообщалось, что электронные дубликаты некоторых бумажных документов, в частности, военного билета можно будет оформить в РФ с 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг.