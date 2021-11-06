 

Анонсированы консультации России и США по «двусторонним раздражителям»

06.11.2021, 2:33, Новости дня
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Дипломаты из РФ и США в ближайшие дни проведут «консультации по двухсторонним раздражителям», в ходе встречи будут решаться вопросы консульского обеспечения, сообщил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.

«Буквально в ближайшие дни мы ожидаем, что состоится встреча российского направления в Госдепартаменте, американского направления в МИД России. Очень рассчитываем, что состоится встреча, – мы ее называем «консультации по двусторонним раздражителям», – в ходе которой в том числе будут решаться вопросы на направлении обеспечения консульского обеспечения», – сообщил дипломат в эфире телеканала RTVI. 

По его словам, РФ готова находить компромиссы с США по визовым вопросам, но хочет, чтобы и Вашингтон услышал ее точку зрения.

«Вопрос не может решаться так – вы решите мою проблему, а потом я посмотрю, что мы можем сделать для вас. Такой ситуации больше не будет. Мы слишком долго ждали и проявляли терпение. Мы готовы разговаривать, учитывать мнения, слышать партнеров. Мы просим наших коллег в Госдепартаменте также прислушиваться к нашему мнению, учитывать нашу точку зрения», – сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. По ее словам, на каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. 

Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в РФ заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.



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