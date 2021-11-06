 

В США задумались об отказе наносить ядерный удар первыми

06.11.2021, 2:33, Новости дня
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Команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена в ближайшее время рассмотрит условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми, сообщили источники в Белом доме.

По данным газеты Politico, помощники Байдена также изучат возможность объявить о том, что «единственной целью» ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или другое стратегическое нападение, например, кибератаку, передает ТАСС. 

Отмечается, что Пентагон выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым «наращиванием вооружений Россией и Китаем». 

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон работают над поднятием порога применения ядерного оружия. 

Напомним, в прошлую субботу стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. На этом фоне США в понедельник начали учения ядерных сил Global Thunder.

В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания РФ средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.



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