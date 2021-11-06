 

Мать напавших на отца с ребенком в Новых Ватутинках вступилась за сыновей

06.11.2021, 2:31, Новости дня
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Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах и даже в школе никогда не дрались.

«Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались», – рассказала женщина в разговоре с «Пятым каналом». 

Она добавила, что ее дети не пьют, не курят, по ночным клубам не ходят. По ее словам, им пришлось рано повзрослеть, потому что у их матери проблемы со здоровьем. Женщина подчеркнула, что задержанные родились и выросли в России – «они не откуда-то там прибывшие». 

Также она обвинила избитого отца в алкоголизме. «По нему видно, что он любитель выпить», – сообщила женщина.

В субботу в районе Новые Ватутинки в новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство». Сотрудники столичной полиции опубликовали видеоролик с объяснениями участников драки.



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