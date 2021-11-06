 

Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате

06.11.2021, 2:30, Новости дня
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Совет ректоров вузов Москвы и Московской области обратился к университетам с рекомендацией с 8 ноября начать обучение в смешанном формате.

Документ опубликовал на своей странице в Facebook ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.

«Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом», – говорится в документе.

Кроме того, в документе отмечается необходимость активизировать «кампанию по убеждению студентов в скорейшей вакцинации» для достижения коллективного иммунитета, а также организовать обмен лучшими практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев сообщил, что совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз. 




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