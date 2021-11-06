Резников: У меня задание – готовить страну к вступлению в НАТО

“Сочувствуете или поздравляете?” – сказал он в ответ на поздравление ведущего с новой должностью. Тогда журналист спросил, зачем Резникову такие изменения.

“Это было предложение и поручение президента Украины. Так как я для себя принял решение пока оставаться на публичной службе и не сидеть на диване и рассказывать, как можно что-то лучше сделать. Я считаю, можешь сделать лучше – иди и делай. Поэтому пока вот новый этап в жизни. Ответственный, сложный. Переживаю”, – ответил глава Минобороны.

Он сказал, что сейчас “замысел верховного главнокомандующего такой, что нам нужно коммуницировать с миром, развивать военную дипломатию вместе с гражданской”.

“Потому что политическое решение о вступлении [Украины] в НАТО, например, как в альянс, – оно будет принято когда-то. Но нам нужно готовиться к этому. Нам нужно наполнять рамочное соглашение с США, разобраться с коррупцией в Вооруженных силах с точки зрения закупок, я имею в виду Минобороны. Нам нужно выравнивать зарплаты, чтобы это была понятная система. И когда ты начинаешь это понимать, осознаешь, что это, в принципе, задание для юриста тоже, для переговорщика. Поэтому, я думаю, мои сегодня навыки, опыт президент решил использовать на этом направлении”, – добавил министр.

Резников подчеркнул, что будет работать над интеграцией в НАТО “однозначно, потому что это предусмотрено в Конституции”.

“Наше движение – в сторону НАТО – другой вариант не обсуждается. Поэтому у меня в том числе задание – готовить страну. Поскольку сегодня Вооруженные силы защищают нас с вами, наш суверенитет, независимость, их тоже нужно защищать – на политическом, дипломатическом фронте, на юридическом. Поэтому, по сути, моя карма адвоката – я просто буду служить Вооруженным силам Украины”, – добавил глава Минобороны.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять “активные меры”. В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.

20 октября во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что “ни одна третья страна” не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. В ответ на это президент РФ Владимир Путин сказал, что министр обороны США “открывает двери НАТО Украине”.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонительный альянс.

3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. 3 ноября Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Президент Владимир Зеленский 3 ноября направил в парламент представление о назначении Резникова министром обороны.

4 ноября Рада назначила Резникова министром обороны.

Резников не хотел возглавлять оборонное ведомство, говорил журналистам глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Он пояснил, что на этой должности власти хотели видеть “хорошего, опытного менеджера, которого уважают в международной среде, который может наладить все бизнес-процессы в министерстве по поставкам в армию”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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