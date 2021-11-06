“Сенсация”. Порошенко ответил, будет ли баллотироваться в президенты еще раз

“Об этом должен задумываться украинский народ. У меня нет цели… Президент – это кризис карьерного роста. Ты уже всем был. И моя мотивация – не должности. Моя мотивация – сохранить и развить реформы”, – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, задумывался ли он об участии в президентских выборах.

Потом пятый президент комментировал результаты социологических опросов и сказал, что ему приятно, что разрыв между ним и нынешним главой государства Владимиром Зеленским в рейтингах сокращается. По словам Порошенко, это “тешит амбиции, но главная цель не в этом”. Он высказал мнение, что надежды, которые избиратели возлагали на Зеленского, сменились разочарованием, но не дал четкого ответа на вопрос о президентских амбициях.

Ведущий Василий Пехньо еще раз спросил, планирует ли Порошенко баллотироваться в президенты снова.

“Это будет зависеть не от меня, а от людей. Когда люди [ко мне] обратятся, я приму решение. Сейчас я такого решения не принял. Сенсация”, – ответил пятый президент, похлопав журналиста по плечу.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Согласно опросу, проведенному Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group в конце октября – начале ноября, Зеленского поддержали бы 25% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, второе место занимает Порошенко (13%).

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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