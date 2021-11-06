Не верите? А она растет!

Почему все больше россиян недовольны состоянием российской экономики.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В конце октября 2021 года ВЦИОМ провел социологический опрос, пытаясь выяснить, как опрашиваемые оценивают состояние российской экономики. Вопрос формулировался следующим образом: «Как вы в целом оцениваете текущее экономическое положение в России?»

Выяснилось, что 39% из числа опрошенных оценивают состояние российской экономики как плохое. Всего лишь 10% считают, что оно, напротив, хорошее.

Средним считают состояние российской экономики 48% опрошенных, а 3% затруднились дать оценку. Таким образом, тех, кто ставит оценку «плохо», оказалось в четыре раза больше числа тех, кто говорит, что все «отлично».

Кстати, в 2013 году, когда ВЦИОМ проводил аналогичный опрос, — еще было разграничения вариантов ответов на «плохое» (27%) и «очень плохое» 4% — суммарная цифра равнялась 31%. Сегодня, как видим, ситуация в этом плане даже ухудшилась. Нынешние оценки примерно такие, какие они были во время экономического кризиса 2009 года, когда суммарная доля ответивших негативно о состоянии российской экономики равнялась 42% («плохое» — 36%, «очень плохое» — 6%).

О чем говорят все эти цифры? Почему они так разительно отличаются от соответствующих оценок высокопоставленных чиновников?

Ну со вторым более или менее понятно. Кто же из властей предержащих признается, давая неудовлетворительную оценку состоянию российской экономики. Это же какое-то саморазоблачение получится. Поэтому мы и слышим сверху только хвалебные оценки. Вон мы уже слышали, к примеру, что экономика после пандемии в целом восстановилась. То есть пандемия COVID-19 еще не закончилась, осенью 2021 года эпидемиологическая ситуация вообще резко ухудшилась, снова локдауны пошли, а заявления о преодолении последствий пандемии уже прозвучали.

Теперь о том, о чем могут говорить эти цифры, и почему ничего хорошего нет в том, если очень многие оценивают состояние экономики как плохое. Вообще, современная экономика — экономика настроений. Эта ее сторона достаточно популярна сегодня в исследовательском сообществе развитых стран.

И это совершенно оправданно, потому что настроения экономических агентов — это очень важно. Кто-то, к примеру, простой потребитель, оценивая состояние экономики как плохое, рассуждает и поступает соответствующим образом. Так состояние экономики оценивается потребителями в значительной мере с точки зрения той же инфляции. Цены быстро растут, инфляция выходит из-под контроля — ничего хорошего в этом нет. Значит, нелады в экономике, значит, все плохо.

Нынешний высокий показатель удельной доли тех, кто оценивает состояние российской экономики как плохое, можно не сомневаться, объясняется как раз тем, что сегодня в РФ складывается очень тревожная ситуация с ростом цен. При изначальном официальном годовом прогнозе (2021 год) инфляции в 3,7%, исходя из которого принимался федеральный бюджет на текущий год, накопленная инфляция по состоянию на 25 октября 2021 года, то есть за два с лишним месяца до конца года, уже составила, по данным Росстата, 6,3%. Все это привело к тому, что сформировались так называемые высокие инфляционные ожидания.

Получается: инфляция высокая — состояние экономики плохое — инфляционные ожидания высокие.

Высокие инфляционные ожидания — это само по себе плохо для решения задачи по обузданию быстрого роста цен.

Высокие инфляционные ожидания являются сегодня самостоятельным фактором инфляции. Когда сформированы такие ожидания, это стимулирует потребительский спрос, потому что «завтра будет дороже», что еще больше подстегивает инфляцию. Высокие инфляционные ожидания стимулируют производителей и продавцов повышать цены. Недаром Банк РФ в последнее время совершенно оправданно не раз выражал свои опасения по поводу высоких инфляционных ожиданий.

Неудовлетворительные оценки состояния экономики плохо влияют и на предпринимательскую активность.

Представьте, что вы решили заняться своим бизнесом. Как думаете, вы скорее броситесь в стихию предпринимательства, когда состояние российской экономики будет, по вашему мнению, плохим, или хорошим, или хотя бы средним? Полагаю, что положительным будет решение об открытии своего дела, об инвестициях все-таки скорее, когда экономика, по вашему мнению, будет нормально себя чувствовать.

Примерно так это все и работает.

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Объективно, на основе анализа основных макроэкономических показателей, оценивать сегодня состояние российской экономики как плохое было бы неправильно. Есть какой-никакой экономический рост (по итогам 2021 года прирост ВВП будет, по-видимому, около 4%). Инфляция? Да, инфляция сильно подкачала. Но все-таки пока не настолько, чтобы сказать, что все плохо. Сейчас речь о другом: о том, как много людей оценивает состояние экономики как плохое.

Когда много людей полагают, что состояние российской экономики плохое — это серьезная проблема. В том числе по этой причине достижения российской экономики (при тех-то колоссальных возможностях, которые были) выглядят очень и очень скромно.

А казалось бы, подумаешь, что кто-то не очень хорошо думает о состоянии российской экономики. Мы-то лучше знаем, что есть на самом деле. Да нет, не так, далеко не так.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

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