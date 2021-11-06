Новые двигатели для крылатых ракет начали разрабатывать в Турции

Новые турбореактивные двигатели для крылатых ракет разработают в Турции, сообщили турецкие СМИ.

Как передает агентство Anadolu, управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции и оборонная компания Kale Arge подписали контракт на разработку и производство нового турбореактивного двигателя ARAT. Церемония подписания соглашения состоялась в здании Управления оборонпрома Турции в Анкаре. Малогабаритный двигатель ARAT по своим параметрам, в том числе расходу топлива, превзойдет турбореактивный двигатель KTJ-3200, которым на данный момент оснащают отечественные крылатые ракеты SOM и Atmaca, передает РИА «Новости».

«Отказ от зависимости в сфере импорта оборонных технологий и вооружения – сложный процесс. Нам пришлось заплатить высокую цену как с финансовой, так и с временной точек зрения. Возможно, если бы мы предпочли закупку вооружения, пришлось бы потратить меньше средств. Но все это мы уже пережили много лет назад. Если действительно хотим стать мировой державой и вопреки давлению и санкциям отстаивать национальные интересы, то развитие отечественного оборонпрома – единственный возможный путь», – приводит агентство слова главы Управления оборонпрома Исмаила Демира, отметившего, что Турция обязана предпринимать решительные шаги на пути укрепления своей оборонной мощи.

При этом Демир выразил надежду на то, что разработка ARAT займет меньшие сроки, нежели KTJ-3200.

Напомним, в феврале Турция провела в Черном море успешное испытание первой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) Atmaca собственного производства дальнего радиуса действия.