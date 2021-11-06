 

Новые двигатели для крылатых ракет начали разрабатывать в Турции

06.11.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новые турбореактивные двигатели для крылатых ракет разработают в Турции, сообщили турецкие СМИ.

Как передает агентство Anadolu, управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции и оборонная компания Kale Arge подписали контракт на разработку и производство нового турбореактивного двигателя ARAT. Церемония подписания соглашения состоялась в здании Управления оборонпрома Турции в Анкаре. Малогабаритный двигатель ARAT по своим параметрам, в том числе расходу топлива, превзойдет турбореактивный двигатель KTJ-3200, которым на данный момент оснащают отечественные крылатые ракеты SOM и Atmaca, передает РИА «Новости».

«Отказ от зависимости в сфере импорта оборонных технологий и вооружения – сложный процесс. Нам пришлось заплатить высокую цену как с финансовой, так и с временной точек зрения. Возможно, если бы мы предпочли закупку вооружения, пришлось бы потратить меньше средств. Но все это мы уже пережили много лет назад. Если действительно хотим стать мировой державой и вопреки давлению и санкциям отстаивать национальные интересы, то развитие отечественного оборонпрома – единственный возможный путь», – приводит агентство слова главы Управления оборонпрома Исмаила Демира, отметившего, что Турция обязана предпринимать решительные шаги на пути укрепления своей оборонной мощи.

При этом Демир выразил надежду на то, что разработка ARAT займет меньшие сроки, нежели KTJ-3200.

Напомним, в феврале Турция провела в Черном море успешное испытание первой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) Atmaca собственного производства дальнего радиуса действия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.12 / Российский военный выстрелил из пушки по торговому центру. Снаряд попал в “Детский мир” – Telegram-каналы

15.01 / Пенсионный фонд завершил 2020 год с дефицитом 13,2 млрд грн

22.07 / Мишустин пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии»

14.07 / Раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них – в тяжелом состоянии

04.04 / Сына крупнейшего красноярского застройщика задержали в Краснодаре

27.11 / Швец: С приходом Байдена позитивом будет возрождение “вашингтонского обкома”. Зеленскому целительные пинки из-за океана жизненно необходимы

03.04 / В Роснедрах оценили запасы нефти в России

28.10 / Новинка универсала Fabia Combi не выйдет на рынок

28.10 / “В Киеве появится инновационная и комфортная инфраструктура”. Бизнесмен Хмельницкий прокомментировал покупку “Большевика”

21.12 / Трамп подал иск в Верховный суд США по поводу результатов выборов в Пенсильвании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика