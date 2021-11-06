Эксперт о решении суда по иску ЮКОСа: Западная судебная система еще не до конца гнилая

Решение Верховного суда Нидерландов отменить выплату Россией многомиллиардной компенсации говорит о том, что акционерам ЮКОСа давно пора успокоиться, сказал газете ВЗГЛЯД финансовый аналитик Александр Разуваев. Верховный суд счел, что апелляционный суд проигнорировал аргумент РФ о том, что акционеры ЮКОСа предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре.

«Удивительно, что Верховный суд Нидерландов поддержал Россию. Это говорит о том, что западная судебная система еще не до конца гнилая. Акционеры ЮКОСа продолжат добиваться выплаты от России. Эта история будет тянуться очень долго. Это дело закончится только тогда, когда прекратится холодная война между Россией и Западом», – считает член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев.

Аналитик напомнил, что ЮКОСа не существует с 4 ноября 2007 года и об этой компании забыли, потому что ее банкротство прошло «строго в рамках закона». «С учетом долгов все «дочки» ЮКОСа были проданы по справедливым ценам. Вся эта судебная история стала возможной, потому что это очередной рычаг давления на Россию со стороны Запада… Но даже если бы было другое решение Верховного суда Нидерландов, РФ никогда не стала бы платить эти деньги. Сумма в 57 млрд долларов – военная репарация, а мы не проиграли никакой войны. Более того, ЮКОС никогда не стоил 50 млрд даже после объединения с «Сибнефтью», – напомнил собеседник.

То, что акционеры ЮКОСа предъявляют претензии именно к России, а не к Газпрому и Роснефти, которым достались основные активы бывшей нефтяной компании, говорит о том, что «для их бизнеса не произошло ничего страшного». «Поэтому эта история достаточно дохлая. Конечно, они могут попробовать арестовывать российское имущество, как это делала швейцарская компания Noga, но они ничего не добьются», – прогнозирует Разуваев.

Аналитик напомнил, что проблемы у ЮКОСа появились из-за серой налоговой оптимизации с помощью внутренних офшоров, но затем, когда началось расследование деятельности компании, «вылезло очень много криминала». «Возможно, мы скоро узнаем новые эпизоды, в которых замешаны основные акционеры ЮКОСа», – ожидает эксперт.

В пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело на повторное рассмотрение в этот же суд. Таким образом, судьи частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году.

Как сообщили в Верховном суде, довод РФ о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество, был ошибочно отклонен Апелляционным судом.

Первоначальное решение о выплате 50 миллиардов долларов вынес третейский суд в Гааге в 2014 году. С тех пор сумма увеличилась до 57 млрд из-за накопившихся процентов. Однако в любом случае РФ не стала бы выплачивать компенсацию с учетом того, что в декабре 2020 года Конституционный суд РФ разрешил правительству страны не исполнять решение международного арбитража о выплате.