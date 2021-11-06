 

Нефть дорожает после решения ОПЕК+ сохранить восстановление добычи нефти

06.11.2021, 1:34, Новости дня
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Мировые цены на нефть умерено растут в пятницу днем, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.32 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 80,81 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,62%, до 79,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, которое прошло в четверг. Теперь, как полагает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, ключевым моментом для рынка будет решение властей США о том, высвобождать ли запасы нефти из стратегических резервов.

В четверг ОПЕК+ решил не отходить от прежних договоренностей, ослабив ограничения в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки.



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