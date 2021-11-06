 

Нефть дорожает после решения ОПЕК+ сохранить восстановление добычи нефти

06.11.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировые цены на нефть умерено растут в пятницу днем, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.32 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 80,81 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,62%, до 79,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, которое прошло в четверг. Теперь, как полагает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, ключевым моментом для рынка будет решение властей США о том, высвобождать ли запасы нефти из стратегических резервов.

В четверг ОПЕК+ решил не отходить от прежних договоренностей, ослабив ограничения в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

26.03 / “Теперь я свободна”. Тодоренко на камеру состригла себе волосы

05.09 / Талибы обязали женщин носить никаб в вузах

05.07 / Алжир требует от Франции полноценных извинений за колониальную эпоху

03.04 / КГБ Беларуси внес Тихановскую в список “причастных к терроризму”

27.10 / Российский рынок акций открылся снижением

27.10 / Страна Басков объявила о закрытии границ из-за пандемии

22.01 / В Украине снизился показатель заболеваемости COVID-19. Он выше базового в пять раз

22.09 / По автомобилю Шефира выпустили 10 пуль, объявлена спецоперация – МВД Украины

13.08 / Белорусский правозащитник: Людей держат часами лицом вниз на полу райотделов, пока судья не вынесет решение. Кто поднимет голову, получит дубинкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика